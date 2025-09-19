Запланована подія 2

Новини
В Україні через війну скорочується поголів’я корів: яка динаміка по регіонах

Війна та пов’язана з нею релокація поголів’я призвели до скорочення загальної кількості корів в Україні. Найбільш суттєво це відчули присадибні господарства, тоді як у сільськогосподарських підприємствах поголів’я залишається відносно стабільним. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

"Скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства. Війна лише погіршила ситуацію. Триває різке скорочення поголів’я на Сході і Півдні. Сільгосппідприємства релокують корів з Сумської та Дніпропетровської області в безпечніші  регіони Західної України в умовах активізації російських ракетно-бомбових ударів по прикордонним та прифронтовим населеним пунктам", — пояснив аналітик Георгій Кухалейшвілі.

Скільки тварин на фермах та в господарствах населення

За даними Держстату на 1 вересня 2025 року, в Україні налічується 1 млн 131 тис. корів. З них близько 44% утримуються на промислових підприємствах, а 56% — у господарствах населення.

Промисловий сектор: кількість корів становить 381,5 тис., скоротившись лише на 0,03% за останній місяць. Загальне поголів’я ВРХ навіть зросло на 1%.

Присадибний сектор: кількість корів зменшилась на 1,2% до 749,5 тис., а загальне поголів’я ВРХ — на 3%.

Регіони-лідери

На тлі цих тенденцій, деякі регіони демонструють позитивну динаміку. Найбільше зростання чисельності корів на сільськогосподарських підприємствах зафіксовано у Львівській (+13%), Хмельницькій (+7%), Рівненській (+6%), Тернопільській (+5%), Волинській (+5%) та Вінницькій (+4%) областях порівняно з вереснем минулим роком.

Нагадаємо, у серпні половина поголів’я корів в Україні утримувалася у семи областях.

Автор:
Тетяна Ковальчук