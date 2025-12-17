Рада ухвалила закон про ветеринарну медицину та благополуччя тварин

Верховна Рада України 16 грудня ухвалила в цілому закон №12285-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин у відповідність до актів права ЄС". За рішення проголосували 285 народних депутатів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Закон створює правові підстави для впровадження європейських вимог у сфері здоров’я та благополуччя тварин, а також обігу ветеринарних лікарських засобів.

Документ передбачає:

удосконалення механізмів фінансування ветеринарно-санітарних заходів;

посилення державного контролю за виробництвом, обігом, реєстрацією та застосуванням ветеринарних лікарських засобів;

приведення ліцензування ветеринарної практики та діяльності з лікарськими засобами у відповідність до законодавства про ліцензування;

впровадження європейських стандартів благополуччя тварин, включно з утриманням, транспортуванням та забоєм сільськогосподарських тварин.

Зміни також передбачають оновлення назви закону на "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин" і впровадження визначення благополуччя тварин як їхнього фізичного та ментального стану, що залежить від умов життя і смерті. Закон забороняє утримання тварин в умовах, які унеможливлюють прояв їхньої типової поведінки.

Окремий блок змін стосується обмеження використання протимікробних лікарських засобів у тваринництві. Заборонено застосування антибіотиків для стимулювання росту та профілактики на постійній основі, а також використання препаратів, призначених для лікування людей.

"Ухвалення цього закону – це практичний крок у переговорах про вступ України до ЄС. Ми приводимо правила у сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин у повну відповідність до європейських стандартів. Це відкриває додаткові можливості для українських виробників, розширює доступ аграрної та харчової продукції до ринку Євросоюзу та підвищує довіру до української системи контролю", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Зауважимо, війна та пов’язана з нею релокація поголів’я призвели до скорочення загальної кількості корів в Україні. Найбільш суттєво це відчули присадибні господарства, тоді як у сільськогосподарських підприємствах поголів’я залишається відносно стабільним.