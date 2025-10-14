За год Украина нарастила экспорт говядины в 130 раз: какие страны покупают

В сентябре 2025 года Украина экспортировала 104 тонны свежей или охлажденной говядины, что почти в 5,5 раза больше, чем в августе, и почти в 130 раз больше по отношению к сентябрю 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока (АВМ).

Экспорт говядины

Отмечается, что экспортная выручка за поставленный товар составила 621 тыс. долл., что в 6 раз больше по отношению к августу 2025 года и в 58 раз по отношению к сентябрю 2024 года.

В январе-сентябре 2025 Украина отгрузила на внешние рынки 224 т охлажденной говядины (-75%) на сумму 1,31 млн. дол. (-76%).

Ключевыми направлениями экспорта свежей говядины из Украины с начала 2025 года были:

Грузия (36,41%),

Иордания (27%),

Азербайджан (25,44%)

Молдавия (10,43%).

Естественные объемы экспорта мороженой говядины из Украины в сентябре 2025 года составили 1,17 тыс. т, что на 13,4% меньше по отношению к августу текущего года и на 26% меньше по отношению к сентябрю 2024 года.

Денежная выручка за поставленный товар составила почти 5,45 млн. долл., что на 12% меньше по отношению к августу 2025 года и на 11% меньше по отношению к сентябрю 2024 года.

В январе-сентябре 2025 г. Украина экспортировала 13,8 тыс. т мороженой говядины (+9,8%) на сумму 56,78 млн. дол. (+11,7%).

С начала года самые большие партии мороженой говядины были отгружены в Китай (30,5%), Азербайджан (30%), Узбекистан (17%), Казахстан (8%) и Молдову (6%).

Фото: АВМ

Экспорт КРС

В сентябре экспорт крупного рогатого скота (КРС) живым весом сократился на 45% против августа – до около 558 т. В то же время на 73% больше, чем в сентябре прошлого года. Денежная выручка за экспортируемых животных составила 782 тыс. Долл. (-72%, но –82,4% соответственно).

В январе-сентябре 2025 года было экспортировано 13,28 тыс. тонн КРС (+27%) на сумму 29,21 млн долларов (+52%). Ключевыми направлениями экспорта для украинских компаний были Ливан (87%), Ливия (7,6%), Казахстан (4%) и Узбекистан (+1%).

Напомним, в приусадебном и промышленном секторе Украины на 1 августа 2025 года содержится 2 млн 151,5 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), что на 18 тыс. голов (-0,8%) меньше, чем месяц назад, и на 8% меньше, чем год назад.

Недавно правительство приняло обновленные правила поддержки животноводства. Новая программа направлена на стимулирование развития отрасли.

Фермеры смогут компенсировать до 80% расходов на племенных животных.