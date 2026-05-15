В Индии впервые за четыре года выросли цены на топливо: правительство ввело режим экономии

Государственные индийские топливные компании впервые за четыре года повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо на 3 рупии (0,03 доллара) за литр. Основными причинами стали дефицит горючего в стране и удорожание сырой нефти на мировом рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По данным дилеров, этот шаг обусловлен необходимостью компенсировать ущерб, связанный с ростом мировых цен на сырую нефть. Индия, являющаяся третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире, повысила розничные цены вслед за другими крупными экономиками после перебоев в судоходстве через Ормузский пролив, вызванных военными действиями и атаками на Иран.

Государственная индийская нефтяная корпорация, Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp, которые вместе контролируют более 90% из 103 000 автозаправочных станций страны, устанавливают цены одновременно. Спикер BPCL подтвердил изменение стоимости в розничных точках.

После обновления дизельное топливо в Дели стоит 90,67 рупий за литр, а бензин – 97,77 рупий, что отражает рост на 3,4% и 3,2% в соответствии с прежними показателями 87,67 рупий и 94,77 рупий. Мировые котировки нефти перед этим выросли до более чем 120 долларов за баррель, после чего снизились до 100–105 долларов. На этом фоне акции компаний Indian Oil Corp, HPCL и BPCL на торгах снизились на 2,4–3,6%.

С целью ограничения потребления топлива и уменьшения расходов на импорт нефти правительство в Нью-Дели ввело меры жесткой экономии. Премьер-министр Нарендра Моди призвал к внедрению практики работы по дому и ограничению поездок, поскольку затраты на энергоносители оказывают давление на валютные резервы.

Некоторые штаты уже издали распоряжение правительственным ведомствам перевести встречи в онлайн формат и обязали сотрудников работать дистанционно два дня в неделю, сократив физическое присутствие в офисах наполовину. Ожидается расширение этих мер на работников федерального правительства, государственных банков и госфирм.

По оценкам аналитиков агентства ICRA, из-за повышения цен и мер экономии рост потребления бензина в Индии замедлится до 3%-4% по сравнению с предыдущим прогнозом в 5%-6%. Спрос на дизельное топливо будет оставаться неизменным, в то время как ранее ожидался рост на 2–3%.

Ранее государственные компании откладывали пересмотр ценников из-за ключевых выборов в штатах. По данным министерства нефти, из-за скачка мировых цен розничные торговцы в Индии теряли около 100 рупий на каждом литре дизельного топлива и около 20 рупий на литре бензина. В конце марта частный нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy также поднял цены на собственные АЗС для минимизации убытков.

Напомним, Индия обратилась к властям США с просьбой продлить срок действия специального разрешения на покупку российской нефти. Нью-Дели пытается оградить свой рынок от дефицита и сдержать скачок цен .