В Індії вперше за чотири роки зросли ціни на пальне: уряд запровадив режим економії

Державні індійські паливні компанії вперше за чотири роки підвищили роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне на 3 рупії (0,03 долара) за літр. Основними причинами стали дефіцит пального в країні та подорожчання сирої нафти на світовому ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За даними дилерів, цей крок зумовлений необхідністю компенсувати збитки, пов'язані зі зростанням світових цін на сиру нафту. Індія, яка є третім за величиною імпортером і споживачем нафти у світі, підвищила роздрібні ціни слідом за іншими великими економіками після перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку, викликаних військовими діями та атаками на Іран.

Державна Індійська нафтова корпорація, Hindustan Petroleum Corp та Bharat Petroleum Corp, які разом контролюють понад 90% із 103 000 автозаправних станцій країни, встановлюють ціни одночасно. Речник BPCL підтвердив зміну вартості у роздрібних точках.

Після оновлення дизельне пальне в Делі коштує 90,67 рупій за літр, а бензин – 97,77 рупій, що відображає зростання на 3,4% та 3,2% відповідно з колишніх показників 87,67 рупій та 94,77 рупій. Світові котирування нафти перед цим зросли до понад 120 доларів за барель, після чого знизилися до 100–105 доларів. На цьому тлі акції компаній Indian Oil Corp, HPCL та BPCL на торгах знизилися на 2,4–3,6%.

З метою обмеження споживання палива та зменшення витрат на імпорт нафти, уряд у Нью-Делі запровадив заходи жорсткої економії. Прем'єр-міністр Нарендра Моді закликав до впровадження практики роботи з дому та обмеження поїздок, оскільки витрати на енергоносії чинять тиск на валютні резерви.

Деякі штати вже видали розпорядження урядовим відомствам перевести зустрічі в онлайн-формат та зобов'язали співробітників працювати дистанційно два дні на тиждень, скоротивши фізичну присутність в офісах наполовину. Очікується розширення цих заходів на працівників федерального уряду, державних банків та держфірм.

За оцінками аналітиків агенції ICRA, через підвищення цін та заходи економії зростання споживання бензину в Індії сповільниться до 3%–4% порівняно з попереднім прогнозом у 5%–6%. Попит на дизельне паливо залишатиметься незмінним, тоді як раніше очікувалося зростання на 2%–3%.

Раніше державні компанії відкладали перегляд цінників через проведення ключових виборів у штатах. За даними міністерства нафти, через стрибок світових цін роздрібні торговці в Індії втрачали близько 100 рупій на кожному літрі дизельного палива та близько 20 рупій на літрі бензину. Наприкінці березня приватний нафтопереробний завод Nayara Energy також підняв ціни на власних АЗС для мінімізації збитків.

