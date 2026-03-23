"Більше струмочок, ніж потік": експорт української свинини залишається на мінімальному рівні

Експорт свинини з України залишається вкрай обмеженим – з початку року обсяг поставок не перевищив 100 тонн. У 2025 році Україна відвантажила а на зовнішні ринки 2,2 тис. тонн свинини, що на 30% менше порівняно з попереднім роком.

Як пише Delo.ua, про це повідомила віцепрезидентка Асоціації "Свинарі України" Олександра Бондарська.

"Експорт відбувається, але це більше струмочок, ніж потік", — зазначила вона.

Географія експорту та перспективні ринки

На сьогодні ключовим ринком збуту є Об’єднані Арабські Емірати, де українська свинина представлена в роздрібних мережах. Також зафіксовано поставки до Грузії, Гонконгу та Південної Кореї. З останніми двома країнами триває робота над узгодженням ветеринарних сертифікатів.

До переліку потенційних напрямків для розширення експорту входять: країни Азії та Африки, зокрема Малайзія, Бахрейн, В’єтнам, Сінгапур, Індія. Водночас перемовини щодо відкриття ринків є тривалими та складними, що суттєво стримує розвиток експорту.

Підготовка до верифікації

За даними АСУ, у квітні 2026 року очікується візит інспекторів Європейського Союзу. Метою місії є перевірка системи державного контролю України, зокрема:

безпечності та якості продукції; системи простежуваності виробництва;

відповідності українських підприємств вимогам регламентів ЄС.

Успішне проходження інспекції дозволить відкрити ринок Євросоюзу для термічно обробленої продукції зі свинини. Хоча йдеться не про сире м’ясо, цей крок має стратегічне значення для галузі.

"Будь-яке відкриття ринку свинини для нас — це вже великий прогрес. Українська свинина, отримавши доступ до європейського ринку, заявить про себе світові: що ми є, що ми можемо, що ми відповідаємо європейським вимогам щодо якості та безпечності. А це означає, що ми можемо бути цікавими й для інших країн", — зазначила віцепрезидентка АСУ.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2026 року набули чинності євроінтеграційні вимоги до благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання.