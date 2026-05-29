Европейские фермеры сокращают посевные площади картофеля во избежание перепроизводства

Европейские аграрии сокращают посевы картофеля на фоне рекордного излишка предложения в прошлом году и падения экспортных продаж на Ближнем Востоке. По прогнозам Европейской комиссии, общее производство овоща в ЕС снизится на 4% в годовом исчислении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает MintecGlobal.

Из-за профицита продукции и падения спроса в прошлом сезоне возможности для увеличения посева уменьшились. Сейчас сложилась такая ситуация, что "производители картофеля счастливы, если могут бесплатно загрузить грузовик и избавиться от нее".

На этом фоне Ассоциация производителей картофеля Северо-Западной Европы (NEPG) призвала усердно планировать посевы. "Производители картофеля должны сажать только то, что, по их мнению, они могут продать по достойной цене", – говорится в пресс-релизе организации.

Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) прогнозирует, что площадь посевов в стране составит 280 400 гектаров, что на 7,1% меньше, чем в прошлом. Правительство Франции оценивает сокращение площадей в стране на 5,2% в годовом исчислении. Более существенные изменения ожидаются также в Бельгии: общая площадь уменьшится на 14,5%, а во Фламандском регионе сокращение достигнет 19%. Ранее профильные источники отмечали, что для стабилизации рынка необходимо общее снижение показателей на 10-15%.

Ситуацию усложняет конфликт на Ближнем Востоке, ограничивающий доступ к Персидскому заливу — главному направлению экспорта европейского замороженного картофеля. Фиксируются случаи возврата загруженных партий товаров. Предварительные статистические данные сайта World Potato Markets свидетельствуют, что импорт замороженного картофеля фри в Бахрейн в марте упал на 61% в годовом исчислении.

Какая ситуация в Украине?

В отличие от европейских государств в Украине отпускные цены на прошлогодний картофель начали постепенно расти. Производители реализуют продукцию урожая в 2025 году по цене 6–12 грн/кг ($0,14–0,27/кг).

По информации от операторов рынка, повышать цены удается благодаря сезонному сокращению предложения в условиях стабильного спроса.

Оптовые компании сообщают о нехватке качественного товара, что затрудняет формирование крупных партий. Несмотря на это, прошлогодний картофель стоит почти на 60% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в ряде Польши призывает потребителей покупать местную продукцию из-за падения цен на картофель и роста импорта, преимущественно из Германии, что вызывает возмущение фермеров. Перепроизводство картофеля в течение месяцев давит на рынки Европейского Союза, снижая цены на прибыльную культуру.