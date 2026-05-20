В Польше резко упали цены на картофель: правительство страны призывает к потребительскому патриотизму

Правительство Польши призывает потребителей покупать местную продукцию из-за падения цен на картофель и роста импорта, преимущественно из Германии, что вызывает возмущение фермеров. Перепроизводство картофеля в течение месяцев давит на рынки Европейского Союза, снижая цены на прибыльную культуру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Euractiv.

Представитель министерства сельского хозяйства сообщил, что в этом месяце средние оптовые цены упали на 43% по сравнению с прошлым годом, что заставило правительство вмешаться с национальной маркетинговой кампанией.

Кампания под названием "Польский картофель" поощряет граждан проявлять потребительский патриотизм и отдавать предпочтение местному картофелю в прошлом сезоне, а не новому картофелю из-за рубежа. "Давайте выбирать то, что хорошо и наше", - призвали в кампании.

Прошедший год стал рекордным для внутреннего производства в Польше. Страна собрала примерно на 18% больше картофеля в 2025 году, чем в 2024 году, тогда как импорт вырос еще на 16%.

На фоне сообщений в СМИ о том, что местные производители выбрасывают продукцию, иностранный картофель стал мишенью для критики, особенно немецкий, на который приходится большая часть импорта. Из примерно 160 тыс. тонн импортированного картофеля в 2025 году около 95 тыс. тонн поступило именно из Германии, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом.

"Немецкий картофель уничтожает польский рынок", — заявил представитель фермерского крыла профсоюза Solidarność Томаш Огнисты.

Польские фермеры уже протестовали против импорта картофеля в прошлом сентября, принеся мешок немецкой продукции в министерство.

Какая ситуация в Украине?

В этом году в Украине также зафиксировано удешевление картофеля, связанного с несколькими факторами: после высоких цен сезона 2024-2025 производители увеличили площади посевов, а благоприятная погода обеспечила больший урожай . В результате рынок получил избыток продукции, который внутреннее потребление не смогло полностью поглотить.

В конце апреля оптовые партии картофеля реализовывались в диапазоне 5–11 грн/кг. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда стоимость килограмма колебалась в пределах 13–23 грн.

По словам экспертов, определенный рост цен на картофель в Украине возможен, однако он будет умеренным и сезонным. В ближайший период оптовые цены могут сместиться до уровня около 10-13 грн/кг, а в рознице – до 18-22 грн/кг в зависимости от качества, региона и формата продаж. Среди ключевых проблем отрасли остается дефицит картофелехранилищ — не менее 350 тыс. тонн.