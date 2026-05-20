Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Польше резко упали цены на картофель: правительство страны призывает к потребительскому патриотизму

Картофель
В Польше обвалились цены на картофель / Pixabay

Правительство Польши призывает потребителей покупать местную продукцию из-за падения цен на картофель и роста импорта, преимущественно из Германии, что вызывает возмущение фермеров. Перепроизводство картофеля в течение месяцев давит на рынки Европейского Союза, снижая цены на прибыльную культуру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Euractiv.

Представитель министерства сельского хозяйства сообщил, что в этом месяце средние оптовые цены упали на 43% по сравнению с прошлым годом, что заставило правительство вмешаться с национальной маркетинговой кампанией.

Кампания под названием "Польский картофель" поощряет граждан проявлять потребительский патриотизм и отдавать предпочтение местному картофелю в прошлом сезоне, а не новому картофелю из-за рубежа. "Давайте выбирать то, что хорошо и наше", - призвали в кампании.

Прошедший год стал рекордным для внутреннего производства в Польше. Страна собрала примерно на 18% больше картофеля в 2025 году, чем в 2024 году, тогда как импорт вырос еще на 16%.

На фоне сообщений в СМИ о том, что местные производители выбрасывают продукцию, иностранный картофель стал мишенью для критики, особенно немецкий, на который приходится большая часть импорта. Из примерно 160 тыс. тонн импортированного картофеля в 2025 году около 95 тыс. тонн поступило именно из Германии, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом.

"Немецкий картофель уничтожает польский рынок", — заявил представитель фермерского крыла профсоюза Solidarność Томаш Огнисты.

Польские фермеры уже протестовали против импорта картофеля в прошлом сентября, принеся мешок немецкой продукции в министерство.

Какая ситуация в Украине?

В этом году в Украине также зафиксировано удешевление картофеля, связанного с несколькими факторами: после высоких цен сезона 2024-2025 производители увеличили площади посевов, а благоприятная погода обеспечила больший урожай . В результате рынок получил избыток продукции, который внутреннее потребление не смогло полностью поглотить.

В конце апреля оптовые партии картофеля реализовывались в диапазоне 5–11 грн/кг. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда стоимость килограмма колебалась в пределах 13–23 грн.

По словам экспертов, определенный рост цен на картофель в Украине возможен, однако он будет умеренным и сезонным. В ближайший период оптовые цены могут сместиться до уровня около 10-13 грн/кг, а в рознице – до 18-22 грн/кг в зависимости от качества, региона и формата продаж. Среди ключевых проблем отрасли остается дефицит картофелехранилищ — не менее 350 тыс. тонн.

Автор:
Татьяна Ковальчук