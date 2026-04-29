Цены на картофель в Украине упали вдвое по сравнению с прошлым годом: основные причины

Цены на картофель в Украине существенно просели по сравнению с прошлым сезоном. Несмотря на текущее затишье, ожидается вероятный разворот цен в сторону роста в ближайшее время.

Как пишет Delo.ua со ссылкой на Аgrotimes, об этом рассказала Ксения Гусева, эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ".

Сегодня оптовые партии продукции реализуют в диапазоне 5–11 грн/кг. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда стоимость килограмма колебалась в пределах 13–23 грн .

Среди главных факторов такого снижения — значительные объемы производства и мелкий размер овощей, сложившийся из-за засушливого лета. Именно это умерило спрос, особенно со стороны перерабатывающих предприятий.

В то же время на рынке начал появляться ранний импортный картофель по цене около 90 грн/кг. Однако спрос на нее остается минимальным: пока на прилавках есть дешевый отечественный остаток, покупатели не готовы переплачивать в несколько раз.

Эксперт прогнозирует, что ситуация может измениться очень быстро. Запасы прошлогодней продукции стремительно иссякают, и уже в ближайшую неделю ожидается рост цен из-за дефицита предложения.

Напомним, в Украине появился первый молодой картофель нового урожая, однако его стоимость пока остается очень высокой. На оптовом рынке "Шувар" во Львове зафиксировали первые партии продукции из Закарпатья по цене от 120 до 150 гривен за килограмм.