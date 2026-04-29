Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на картофель в Украине упали вдвое по сравнению с прошлым годом: основные причины

картофель
Цена картофеля в Украине упала вдвое, но это ненадолго

Цены на картофель в Украине существенно просели по сравнению с прошлым сезоном. Несмотря на текущее затишье, ожидается вероятный разворот цен в сторону роста в ближайшее время.

Как пишет Delo.ua со ссылкой на Аgrotimes, об этом рассказала Ксения Гусева, эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ".

Сегодня оптовые партии продукции реализуют в диапазоне 5–11 грн/кг. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда стоимость килограмма колебалась в пределах 13–23 грн .

Среди главных факторов такого снижения — значительные объемы производства и мелкий размер овощей, сложившийся из-за засушливого лета. Именно это умерило спрос, особенно со стороны перерабатывающих предприятий.

В то же время на рынке начал появляться ранний импортный картофель по цене около 90 грн/кг. Однако спрос на нее остается минимальным: пока на прилавках есть дешевый отечественный остаток, покупатели не готовы переплачивать в несколько раз.

Эксперт прогнозирует, что ситуация может измениться очень быстро. Запасы прошлогодней продукции стремительно иссякают, и уже в ближайшую неделю ожидается рост цен из-за дефицита предложения.

Напомним, в Украине появился первый молодой картофель нового урожая, однако его стоимость пока остается очень высокой. На оптовом рынке "Шувар" во Львове зафиксировали первые партии продукции из Закарпатья по цене от 120 до 150 гривен за килограмм.

Автор:
Татьяна Бессараб