Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,71

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине появился молодой картофель: сколько просят за килограмм

В Украине появился молодой картофель / Depositphotos

В Украине появился первый молодой картофель нового урожая, однако его стоимость пока остается очень высокой. На оптовом рынке "Шувар" во Львове зафиксировали первые партии продукции из Закарпатья по цене от 120 до 150 гривен за килограмм.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Аgrotimes.

Отборный молодой картофель продается еще дороже – до 200 грн/кг.

Для сравнения, прошлогодний картофель стоит значительно дешевле. В зависимости от сорта и объемов закупки она продается в пределах 6–12 грн за килограмм.

Высокие цены наблюдаются и на других ранних овощах. В частности, редис подорожал через переходный период между тепличным и грунтовым урожаем. Пучок стоит 25–27 грн, а весовая редис продается примерно по 60 грн/кг.

Огурцы на рынке предлагают по 65 грн за килограмм, кабачки по 110 грн/кг. Ранняя капуста стоит 45 грн/кг, в то время как пекинская капуста продается в пределах 35–38 грн/кг.

Старая свекла остается доступной — 11–12 грн/кг, однако молодая тепличная стоит уже 110 грн за килограмм. Морковь также несколько выросла в цене – до 12 грн/кг.

Среди зелени самым доступным остается зеленый лук, который можно приобрести по 15 грн за пучок.

Эксперты рынка объясняют высокие цены на молодой картофель сезонным фактором: первые партии традиционно стоят дороже всего из-за ограниченного предложения и затрат на выращивание в ранний период. С увеличением объемов поступления продукции на рынок цена будет постепенно снижаться.

Напомним, в марте производители предлагали прошлогодний картофель по цене от 5 до 11 грн/кг (что эквивалентно $0,11–0,25/кг).

Автор:
Татьяна Гойденко