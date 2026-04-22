В Украине появился молодой картофель: сколько просят за килограмм

В Украине появился первый молодой картофель нового урожая, однако его стоимость пока остается очень высокой. На оптовом рынке "Шувар" во Львове зафиксировали первые партии продукции из Закарпатья по цене от 120 до 150 гривен за килограмм.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Аgrotimes.

Отборный молодой картофель продается еще дороже – до 200 грн/кг.

Для сравнения, прошлогодний картофель стоит значительно дешевле. В зависимости от сорта и объемов закупки она продается в пределах 6–12 грн за килограмм.

Высокие цены наблюдаются и на других ранних овощах. В частности, редис подорожал через переходный период между тепличным и грунтовым урожаем. Пучок стоит 25–27 грн, а весовая редис продается примерно по 60 грн/кг.

Огурцы на рынке предлагают по 65 грн за килограмм, кабачки по 110 грн/кг. Ранняя капуста стоит 45 грн/кг, в то время как пекинская капуста продается в пределах 35–38 грн/кг.

Старая свекла остается доступной — 11–12 грн/кг, однако молодая тепличная стоит уже 110 грн за килограмм. Морковь также несколько выросла в цене – до 12 грн/кг.

Среди зелени самым доступным остается зеленый лук, который можно приобрести по 15 грн за пучок.

Эксперты рынка объясняют высокие цены на молодой картофель сезонным фактором: первые партии традиционно стоят дороже всего из-за ограниченного предложения и затрат на выращивание в ранний период. С увеличением объемов поступления продукции на рынок цена будет постепенно снижаться.

Напомним, в марте производители предлагали прошлогодний картофель по цене от 5 до 11 грн/кг (что эквивалентно $0,11–0,25/кг).