Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,71

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні з’явилася молода картопля: скільки просять за кілограм

картопля
В Україні з’явилася молода картопля / Depositphotos

В Україні з’явилася перша молода картопля нового врожаю, однак її вартість поки що залишається дуже високою. На гуртовому ринку "Шувар" у Львові зафіксували перші партії продукції із Закарпаття за ціною від 120 до 150 грн за кілограм. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Аgrotimes.

Добірна молода картопля продається ще дорожче — до 200 грн/кг.

Для порівняння, торішня картопля наразі коштує значно дешевше. Залежно від сорту та обсягів закупівлі її продають у межах 6–12 грн за кілограм.

Високі ціни спостерігаються й на інші ранні овочі. Зокрема, редиска подорожчала через перехідний період між тепличним та ґрунтовим урожаєм. Пучок коштує 25–27 грн, а вагова редиска продається приблизно по 60 грн/кг.

Огірки на ринку пропонують по 65 грн за кілограм, кабачки — по 110 грн/кг. Рання капуста коштує 45 грн/кг, тоді як пекінська капуста продається в межах 35–38 грн/кг.

Старий буряк залишається доступним — 11–12 грн/кг, однак молодий тепличний коштує вже 110 грн за кілограм. Морква також дещо зросла в ціні — до 12 грн/кг.

Серед зелені найдоступнішою залишається зелена цибуля, яку можна придбати по 15 грн за пучок.

Експерти ринку пояснюють високі ціни на молоду картоплю сезонним фактором: перші партії традиційно коштують найдорожче через обмежену пропозицію та витрати на вирощування в ранній період. Із збільшенням обсягів надходження продукції на ринок ціна поступово знижуватиметься.

Нагадаємо, у березні виробники пропонували торішню картоплю за ціною від 5 до 11 грн/кг (що еквівалентно $0,11–0,25/кг).

Автор:
Тетяна Гойденко