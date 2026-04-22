В Україні з’явилася молода картопля: скільки просять за кілограм

В Україні з’явилася перша молода картопля нового врожаю, однак її вартість поки що залишається дуже високою. На гуртовому ринку "Шувар" у Львові зафіксували перші партії продукції із Закарпаття за ціною від 120 до 150 грн за кілограм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Аgrotimes.

Добірна молода картопля продається ще дорожче — до 200 грн/кг.

Для порівняння, торішня картопля наразі коштує значно дешевше. Залежно від сорту та обсягів закупівлі її продають у межах 6–12 грн за кілограм.

Високі ціни спостерігаються й на інші ранні овочі. Зокрема, редиска подорожчала через перехідний період між тепличним та ґрунтовим урожаєм. Пучок коштує 25–27 грн, а вагова редиска продається приблизно по 60 грн/кг.

Огірки на ринку пропонують по 65 грн за кілограм, кабачки — по 110 грн/кг. Рання капуста коштує 45 грн/кг, тоді як пекінська капуста продається в межах 35–38 грн/кг.

Старий буряк залишається доступним — 11–12 грн/кг, однак молодий тепличний коштує вже 110 грн за кілограм. Морква також дещо зросла в ціні — до 12 грн/кг.

Серед зелені найдоступнішою залишається зелена цибуля, яку можна придбати по 15 грн за пучок.

Експерти ринку пояснюють високі ціни на молоду картоплю сезонним фактором: перші партії традиційно коштують найдорожче через обмежену пропозицію та витрати на вирощування в ранній період. Із збільшенням обсягів надходження продукції на ринок ціна поступово знижуватиметься.

Нагадаємо, у березні виробники пропонували торішню картоплю за ціною від 5 до 11 грн/кг (що еквівалентно $0,11–0,25/кг).