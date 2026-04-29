Ціни на картоплю в Україні впали вдвічі порівняно з минулим роком: основні причини

Ціна картоплі в Україні впала вдвічі, але це ненадовго

Ціни на картоплю в Україні суттєво просіли порівняно з минулим сезоном. Попри поточне затишшя, очікується ймовірний розворот цін у бік зростання вже найближчим часом.

Як пише Delo.ua з посиланням на Аgrotimes, про це розповіла Ксенія Гусєва, експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ".

Сьогодні оптові партії продукції реалізують у діапазоні 5–11 грн/кг. Це вдвічі менше, ніж у аналогічний період минулого року, коли вартість кілограма коливалася в межах 13–23 грн.  

Серед головних чинників такого зниження — значні обсяги виробництва та дрібний розмір овочів, який склався через посушливе літо. Саме це стримало попит, особливо з боку переробних підприємств.

Водночас на ринку почала з’являтися рання імпортна картопля за ціною близько 90 грн/кг. Проте попит на неї залишається мінімальним: поки на прилавках є дешевий вітчизняний залишок, покупці не готові переплачувати у кілька разів.

Експертка прогнозує, що ситуація може змінитися дуже швидко. Запаси торішньої продукції стрімко вичерпуються, і вже протягом найближчого тижня очікується зростання цін через дефіцит пропозиції.

Нагадаємо, в Україні з’явилася перша молода картопля нового врожаю, однак її вартість поки що залишається дуже високою. На гуртовому ринку "Шувар" у Львові зафіксували перші партії продукції із Закарпаття за ціною від 120 до 150 грн за кілограм. 

Автор:
Тетяна Бесараб