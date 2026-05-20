У Польщі різко впали ціни на кортоплю: уряд країни закликає до споживчого патріотизму

Уряд Польщі закликає споживачів купувати місцеву продукцію через падіння цін на картоплю та зростання імпорту, переважно з Німеччини, що викликає обурення фермерів. Перевиробництво картоплі протягом місяців тисне на ринки Європейського Союзу, знижуючи ціни на раніше прибуткову культуру.

Речник міністерства сільського господарства повідомив, що цього місяця середні оптові ціни впали на 43 % порівняно з минулим роком, що змусило уряд втрутитися з національною маркетинговою кампанією.

Кампанія під назвою "Польська картопля" заохочує громадян виявляти споживчий патріотизм і надавати перевагу місцевій картоплі минулого сезону, а не новій картоплі з-за кордону. "Давайте вибирати те, що добре і наше", — закликали у кампанії.

Минулий рік став рекордним для внутрішнього виробництва в Польщі. Країна зібрала приблизно на 18 % більше картоплі у 2025 році, ніж у 2024 році, тоді як імпорт зріс ще на 16 %.

На тлі повідомлень у ЗМІ про те, що місцеві виробники викидають продукцію, іноземна картопля стала мішенню для критики, особливо німецька, на яку припадає більша частина імпорту. З приблизно 160 тис. тонн імпортованої картоплі у 2025 році близько 95 тис. тонн надійшло саме з Німеччини, що на 41 % більше порівняно з минулим роком.

"Німецька картопля знищує польський ринок", — заявив представник фермерського крила профспілки Solidarność Томаш Огністи.

Польські фермери вже протестували проти імпорту картоплі минулого вересня, принісши мішок німецької продукції до міністерства.

Яка ситуація в Україні?

Цього року в Україні також зафіксовано здешевлення картоплі, яке пов’язане з кількома факторами: після високих цін сезону 2024–2025 виробники збільшили площі посівів, а сприятлива погода забезпечила більший урожай. У результаті ринок отримав надлишок продукції, який внутрішнє споживання не змогло повністю поглинути.

Наприкінці квітня гуртові партії картоплі реалізовувалися у діапазоні 5–11 грн/кг. Це вдвічі менше, ніж у аналогічний період минулого року, коли вартість кілограма коливалася в межах 13–23 грн.

За словами експертів, певне зростання цін на картоплю в Україні можливе, проте воно буде помірним і сезонним. У найближчий період гуртові ціни можуть зміститися до рівня близько 10-13 грн/кг, а у роздрібі — до 18-22 грн/кг залежно від якості, регіону та формату продажу. Серед ключових проблем галузі залишається дефіцит картоплесховищ — щонайменше 350 тис. тонн.