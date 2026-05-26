Цены на картофель урожая 2025 пошли вверх: сколько стоит килограмм

С начала прошлой недели отпускные цены на прошлогодний картофель в Украине начали постепенно расти. Производители реализуют продукцию урожая в 2025 году по цене 6–12 грн/кг ($0,14–0,27/кг).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Стоимость зависит от сорта, объема партии и качественных характеристик, но в среднем она увеличилась на 15% по сравнению с концом предыдущей рабочей недели. По информации от операторов рынка, повышать цены удается благодаря сезонному сокращению предложения в условиях стабильного спроса.

Оптовые компании сообщают о нехватке качественного товара, что затрудняет формирование крупных партий. Несмотря на это, прошлогодний картофель стоит почти на 60% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты рынка предполагают дальнейшее удорожание из-за высокой доли некондиционного товара и исчерпания запасов у населения.

Динамика рынка в 2026 году

В текущем году зафиксированы самые низкие цены на прошлогодний картофель за последние три года. Динамика изменений по месяцам выглядит следующим образом:

в январе цена стартовала с 9 грн/кг, в конце месяца зафиксирован кратковременный рост до 10 грн/кг, после чего произошел возврат до 9 грн/кг;

с середины февраля началось постепенное повышение стоимости; в начале марта цена достигла пикового значения для этого года – 12 грн/кг, удерживалась на этом уровне две недели, а в середине месяца снизилась до 10 грн/кг;

с конца марта и в течение всего апреля стоимость оставалась стабильной на уровне 8 грн/кг;

к середине мая цена держалась на отметке 8 грн/кг, а по состоянию на 22 мая зафиксирован рост до 9 грн/кг.

Инфографика: EastFruit

Как изменялись цены в предыдущие годы?

Сравнительный анализ показывает существенную разницу в рыночной ситуации прошлых периодов:

2025 год отметился самыми высокими ценами, когда в январе-феврале стоимость колебалась в пределах 24-25 грн/кг, в начале апреля снизилась до минимума в 18 грн/кг, а июнь завершился на уровне 24 грн/кг;

2024 продемонстрировал средний уровень, где в январе стоимость выросла с 18 до 22 грн/кг, в феврале-марте составила 18-20 грн/кг, в апреле и первой половине мая остановилась на 16 грн/кг, в конце мая подскочила до 18 грн/кг, а в июне снизилась;

2023 год имел самые низкие показатели, поскольку в январе цена составляла 5 грн/кг, в феврале-мае колебалась в пределах 6-7 грн/кг, и только в июне выросла до 10 грн/кг.

Таким образом, общий уровень цен в 2026 году значительно ниже по сравнению с 2024 и 2025 годами и по своим значениям приближается к показателям 2023 года.

Напомним, в начале мая аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка сообщил Delo.ua, что в ближайший период оптовые цены на картофель могут сместиться до уровня около 10-13 грн/кг, а в рознице - до 18-22 грн/кг в зависимости от качества, региона и формата продаж.