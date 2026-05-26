Ціни на картоплю врожаю 2025 року пішли вгору: скільки коштує кілограм

З початку минулого тижня відпускні ціни на торішню картоплю в Україні почали поступово зростати. Виробники реалізують продукцію врожаю 2025 року за ціною 6–12 грн/кг ($0,14–0,27/кг).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

Вартість залежить від сорту, обсягу партії та якісних характеристик, але в середньому вона збільшилася на 15% порівняно з кінцем попереднього робочого тижня. За інформацією від операторів ринку, підвищувати ціни вдається завдяки сезонному скороченню пропозиції за умов стабільного попиту.

Гуртові компанії повідомляють про нестачу якісного товару, що ускладнює формування великих партій. Попри це, торішня картопля коштує майже на 60% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Фахівці ринку припускають подальше подорожчання через високу частку некондиційного товару та вичерпання запасів у населення.

Динаміка ринку у 2026 році

У поточному році зафіксовано найнижчі ціни на торішню картоплю за останні три роки. Динаміка змін по місяцях виглядає наступним чином:

у січні ціна стартувала з 9 грн/кг, наприкінці місяця зафіксовано короткочасне зростання до 10 грн/кг, після чого відбулося повернення до 9 грн/кг;

з середини лютого розпочалося поступове підвищення вартості; на початку березня ціна досягла пікового значення для цього року — 12 грн/кг, утримувалася на цьому рівні два тижні, а в середині місяця знизилася до 10 грн/кг;

з кінця березня і впродовж усього квітня вартість залишалася стабільною на рівні 8 грн/кг;

до середини травня ціна трималася на позначці 8 грн/кг, а станом на 22 травня зафіксовано зростання до 9 грн/кг.

Інфографіка: EastFruit

Як змінювалися ціни у попередні роки?

Порівняльний аналіз показує суттєву різницю в ринковій ситуації минулих періодів:

2025 рік відзначився найвищими цінами, коли у січні–лютому вартість коливалася в межах 24–25 грн/кг, на початку квітня знизилася до мінімуму у 18 грн/кг, а червень завершився на рівні 24 грн/кг;

2024 рік продемонстрував середній рівень, де у січні вартість зросла з 18 до 22 грн/кг, у лютому–березні становила 18–20 грн/кг, у квітні та першій половині травня зупинилася на 16 грн/кг, наприкінці травня підскочила до 18 грн/кг, а в червні знизилася до 15 грн/кг;

2023 рік мав найнижчі показники, оскільки в січні ціна становила 5 грн/кг, у лютому–травні коливалася в межах 6–7 грн/кг, і лише в червні зросла до 10 грн/кг.

Таким чином загальний рівень цін у 2026 році є значно нижчим порівняно з 2024 та 2025 роками і за своїми значеннями наближається до показників 2023 року.

Нагадаємо,на початку травня аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка повідомив Delo.ua, що у найближчий період гуртові ціни на картоплю можуть зміститися до рівня близько 10-13 грн/кг, а у роздрібі — до 18-22 грн/кг залежно від якості, регіону та формату продажу.