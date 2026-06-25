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30 тысяч голов в год: в Полтавской области планируют достроить свинокомплекс

свиньи
В Полтавской области достроят большой свинокомплекс/Фото: ФК "Ваци"

Фермерское хозяйство "Ваци" планирует завершить строительство свинокомплекса с замкнутым производственным циклом в Терешковской общине Полтавской области. Новый проект предполагает одновременное содержание свиней разных возрастов, возведение силосов и собственных очистных сооружений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Детали проекта

Мощность предприятия составит 30 тыс. свиней в год с маточным поголовьем 1260 продуктивных свиноматок. Расчеты предполагают, что одновременно на комплексе будут находиться 16 254 свиньи разных возрастов, что равно 6260 голов в пересчете на взрослых животных.

Производственный объект будут строить в две очереди. В список объектов первой очереди в частности вошли:

  • административный корпус;
  • три свинарника;
  • 14 силосов для хранения кормов;
  • санбойня;
  • сепараторная станция;
  • артезианская скважина;
  • трансформаторная подстанция

Во время второй очереди на территории построят еще два свинарника и пять силосов для кормов.

Хозяйство в 2025 году приобрело объект незавершенного строительства, общая готовность которого составляла 67,5%. Поэтому часть запланированных сооружений первой очереди уже находится на разных стадиях возведения.

О "Ваце"

Фермерское хозяйство "Ваци" - это группа компаний семейного типа и агропредприятие, расположенное в селе Ваци Полтавской области. Хозяйство основано в 2011 году, специализируется на выращивании зерновых, масличных и кормовых культур (имеет земельный банк около 2 500 га), а также на промышленном разведении свиней.

В группу входят элеваторы "ДиканькаМельница" и комбикормовый завод "Комбикорм-Полтава". Продукция экспортируется в страны ЕС, Ближнего Востока и Азии.

По данным YouControl, конечными бенефициарными владельцами ФК "Ваци" являются Евгений и Оксана Мартыненко.

Ранее сообщалось, что агрохолдинг KSG Agro инвестирует более 25 млн грн в создание автономной системы водоснабжения для свинокомплекса в Днепропетровской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук