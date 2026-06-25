Україна готує понад 30 інфраструктурних проєктів для інвесторів на $5 млрд

Україна представила міжнародним партнерам портфель пріоритетних проєктів державно-приватного партнерства загальною вартістю близько 5 млрд доларів у межах URC-2026.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства відновлення України.

У портфелі — понад 30 інфраструктурних проєктів, з яких 15 планується запустити вже цього року.

У міністерстві наголошують, що йдеться про нову модель розвитку інфраструктури, у якій держава, міжнародні фінансові інституції та приватний бізнес спільно інвестують у відбудову України.

Серед ключових проєктів:

концесія портових терміналів у Чорноморську;

розвиток інтермодального хабу "Скнилів";

модернізація залізничних вокзалів у Києві, Львові та Одесі;

розвиток транспортних коридорів до кордону з ЄС (Одеса – Рені, Ягодин – Ковель – Луцьк), а також будівництво Північної об’їзної дороги Львова;

модернізація систем водопостачання та водовідведення у Дніпрі, Ужгороді та Хусті.

Окрему увагу приділено концесійним проєктам у порту Чорноморськ. У міністерстві зазначають, що вже сформована законодавча база та механізми розподілу ризиків, що дозволяє зробити проєкти зрозумілими та привабливими для інвесторів.

Уряд розглядає ці ініціативи як довгостроковий інструмент залучення приватного капіталу для відновлення та модернізації української інфраструктури.

Додамо, ЄІБ профінансує ще 13 інфраструктурних проєктів в Україні