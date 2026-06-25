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Украина готовит более 30 инфраструктурных проектов для инвесторов $5 млрд

Украина готовит более 30 инфраструктурных проектов
Украина готовит более 30 инфраструктурных проектов

Украина представила международным партнерам портфель приоритетных проектов государственно-частного партнерства общей стоимостью около 5 млрд. долларов в рамках URC-2026.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства восстановления Украины.

В портфеле более 30 инфраструктурных проектов, из которых 15 планируется запустить уже в этом году.

В министерстве подчеркивают, что речь идет о новой модели развития инфраструктуры, в которой государство, международные финансовые институты и частный бизнес совместно инвестируют в восстановление Украины.

Среди ключевых проектов:

  • концессия портовых терминалов в Черноморске;
  • развитие интермодального хаба "Скнилов";
  • модернизация железнодорожных вокзалов в Киеве, Львове и Одессе;
  • развитие транспортных коридоров к границе с ЕС (Одесса – Рени, Ягодин – Ковель – Луцк), а также строительство Северной объездной дороги Львова;
  • модернизация систем водоснабжения и водоотвода в Днепре, Ужгороде и Хусте.

Отдельное внимание уделено концессионным проектам в порту Черноморск. В министерстве отмечают, что уже сформирована законодательная база и механизмы распределения рисков, что позволяет сделать проекты понятными и привлекательными для инвесторов.

Правительство рассматривает эти инициативы как долгосрочный инструмент привлечения частного капитала по восстановлению и модернизации украинской инфраструктуры.

ЕИБ профинансирует еще 13 инфраструктурных проектов в Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко