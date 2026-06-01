Вилов риби в заповідниках продаватимуть через "Prozorro.Продажі": Кабмін запускає експеримент

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про старт експериментального проєкту, який запроваджує єдиний цифровізований механізм промислового вилову водних біоресурсів на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Рішення стосується лише тих заповідних зон, де така діяльність офіційно дозволена чинними положеннями та режимами охоронних об'єктів.

Головна мета змін — усунути законодавчі прогалини та перевести розподіл прав на вилов риби у прозору площину через відкриті аукціони.

Як працюватиме нова модель:

Продаж прав через Prozorro: Право на спеціальне використання водних біоресурсів у заповідниках виставлятиметься на електронні торги системи "Prozorro.Продажі".

Узгодження лімітів: Обсяги дозволеного вилову затверджуватиме Мінекономіки за погодженням із Держрибагентством. Останнє також відповідатиме за проведення аукціонів та укладання договорів із переможцями.

Цифровий контроль в "еРибальство": Усі операції фіксуватимуться в електронній системі — від ведення журналу вилову до формування квитанцій обліку з щоденним звітуванням.

Плата до місцевих бюджетів: Вперше запроваджується обов'язкова плата за спеціальне використання водних ресурсів у ПЗФ, яка йтиме напряму до бюджетів громад за кожну добуту одиницю ресурсу.

"Ми вперше формуємо єдину цифрову систему спеціального використання водних біоресурсів у природно-заповідному фонді. Це означає прозорі правила для бізнесу, мінімізацію корупційних ризиків і реальний контроль за збереженням біорізноманіття", — прокоментував заступник міністра Тарас Висоцький.

Очікується, що експеримент дозволить повністю систематизувати дані про обсяги вилову, припинити браконьєрство під прикриттям заповідного статусу та створити чіткі європейські умови для роботи легального рибного господарства.

Нагадаємо, право на промисловий та дослідний вилов риби можна буде задекларувати в електронному форматі. Постанову про старт цього експериментального проєкту ухвалили 23 грудня 2025 року.