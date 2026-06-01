Вылов рыбы в заповедниках будут продавать через "Prozorro.Продажи": Кабмин запускает эксперимент

Правительство изменило правила лова рыбы в заповедных зонах Украины

Кабинет Министров Украины принял постановление о старте экспериментального проекта, вводящего единый цифровизированный механизм промышленного отлова водных биоресурсов на территориях природно-заповедного фонда (ПЗФ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Решение относится только к тем заповедным зонам, где такая деятельность официально разрешена действующими положениями и режимами охранных объектов.

Главная цель изменений — устранить законодательные пробелы и перевести распределение прав на отлов рыбы в прозрачную плоскость через открытые аукционы.

Как будет работать новая модель:

  • Продажа прав через Prozorro: Право на специальное использование водных биоресурсов в заповедниках будет выставляться на электронные торги системы Prozorro.Продажи.
  • Согласование лимитов: Объемы разрешенного отлова будет утверждать Минэкономики по согласованию с Госрыбагентством. Последнее будет отвечать за проведение аукционов и заключение договоров с победителями.
  • Цифровой контроль в "ЭРыболовство": Все операции будут фиксироваться в электронной системе - от ведения журнала отлова до формирования квитанций учета с ежедневной отчетностью.
  • Плата в местные бюджеты: Впервые вводится обязательная плата за специальное использование водных ресурсов в ПЗФ, которая будет направляться в бюджеты общин за каждую добытую единицу ресурса.

"Мы впервые формируем единую цифровую систему специального использования водных биоресурсов в природно-заповедном фонде. Это означает прозрачные правила для бизнеса, минимизацию коррупционных рисков и реальный контроль за сохранностью биоразнообразия", - прокомментировал замминистра Тарас Высоцкий.

Ожидается, что эксперимент позволит полностью систематизировать данные об объемах улова, прекратить браконьерство под прикрытием заповедного статуса и создать четкие европейские условия для работы легального рыбного хозяйства.

Напомним, право на промышленный и опытный лов рыбы можно будет задекларировать в электронном формате. Постановление о старте этого экспериментального проекта было принято 23 декабря 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб