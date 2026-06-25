Украина получит 178 млн евро и газовые турбины от Нидерландов

Нидерланды предоставят Украине 178 млн евро на подготовку к отопительному сезону 2026/2027 годов и развитие распределенной генерации. Кроме того, осенью страна планирует передать Украине выведенные из строя газовые турбины для усиления энергосистемы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Соответствующие договоренности стороны закрепили подписанием Дорожной карты сотрудничества в энергетической сфере на полях Конференции по восстановлению Украины URC 2026 в Гданьске.

Документ предусматривает координацию действий по подготовке Украины к зиме, в том числе поиск и ускоренную закупку критически важного оборудования для энергетического сектора.

Отдельное направление сотрудничества касается использования оборудования из выведенных из строя электростанций Нидерландов. Он планируется привлечь для создания резервов и восстановления поврежденных энергообъектов в Украине.

Также стороны договорились развивать проекты распределенного поколения с привлечением нидерландских технологий и частного бизнеса. Украина уже передала партнерам перечень приоритетных потребностей, включая когенерационные установки и другое оборудование для повышения устойчивости энергосистемы.

По словам Шмыгаля, вклад Нидерландов в Фонд поддержки энергетики Украины уже превысил 100 млн. евро. Украинская сторона рассчитывает на дальнейшую помощь по покрытию критических потребностей отрасли, восстановлению и защите энергетической инфраструктуры.

Заметим, что в течение мая через Фонд поддержки энергетики Украины были подписаны новые контракты на поставку критически необходимого оборудования. Общая сумма сделок превысила 25,7 миллионов евро, а закупленные материалы помогут подготовить украинскую энергосистему к будущим вызовам.