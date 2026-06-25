Україна отримає 178 млн євро і газові турбіни від Нідерландів

Нідерланди нададуть Україні 178 млн євро на підготовку до опалювального сезону 2026/2027 років та розвиток розподіленої генерації. Крім того, восени країна планує передати Україні виведені з експлуатації газові турбіни для посилення енергосистеми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Відповідні домовленості сторони закріпили підписанням Дорожньої карти співпраці в енергетичній сфері на полях Конференції з відновлення України URC 2026 у Ґданську.

Документ передбачає координацію дій для підготовки України до зими, зокрема пошук і прискорену закупівлю критично важливого обладнання для енергетичного сектору.

Окремий напрям співпраці стосується використання обладнання з виведених з експлуатації електростанцій Нідерландів. Його планують залучити для створення резервів та відновлення пошкоджених енергооб’єктів в Україні.

Також сторони домовилися розвивати проєкти розподіленої генерації із залученням нідерландських технологій та приватного бізнесу. Україна вже передала партнерам перелік пріоритетних потреб, серед яких когенераційні установки та інше обладнання для підвищення стійкості енергосистеми.

За словами Шмигаля, внесок Нідерландів до Фонду підтримки енергетики України вже перевищив 100 млн євро. Українська сторона розраховує на подальшу допомогу для покриття критичних потреб галузі, відновлення та захисту енергетичної інфраструктури.

Зауважимо, протягом травня через Фонд підтримки енергетики України було підписано нові контракти на постачання критично необхідного обладнання. Загальна сума угод перевищила 25,7 мільйона євро, а закуплені матеріали допоможуть підготувати українську енергосистему до майбутніх викликів.