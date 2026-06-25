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Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 29 червня - 5 липня 2026
Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 29 червня - 5 липня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".
Прогнозується, що ціна на свиней знизиться до рівня 67-68 грн/кг на наступному тижні.
Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).
Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні
Ціни заготівлі весною коливалися в межах 80–82 грн/кг, а середньозважена ринкова позначка на 1 квітня становила 80,6 грн/кг.
Ціна живої ваги свиней у світі
На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,50 € євро/кг (77,73 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,63 євро/кг (32,65 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.
На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,27 злотий/кг (51,75 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,70 - 5,00 злотих/кг (45,09 - 60,60 грн/кг).
Динаміка цін у світі:
- 1,60 (-2%) €/кг у ЄС;
- 1,09 (-1%) €/кг у Бразилії;
- 1,86 (+3%) €/кг у США;
- 1,31 (-3%) €/кг у Канаді.
Динаміка на провідних світових ринках залишається неоднорідною: країни Латинської Америки та ринки ЄС демонструють спад, тоді як у США фіксується зростання.