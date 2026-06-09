Через Фонд підтримки енергетики уклали нові контракти на 25,7 мільйона євро

Протягом травня через Фонд підтримки енергетики України було підписано нові контракти на постачання критично необхідного обладнання. Загальна сума угод перевищила 25,7 мільйона євро, а закуплені матеріали допоможуть підготувати українську енергосистему до майбутніх викликів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Нові контракти охоплюють широкий перелік матеріалів та технічних засобів, які допоможуть посилити стійкість українських електромереж та забезпечити безперебійну роботу генеруючих потужностей.

Куди спрямують виділені кошти

Усі закупівлі в межах нових травневих угод здійснюються для закриття найбільш гострих потреб українських енергокомпаній. Зокрема, гроші витратять на такі напрями:

Підсилення електромереж та модернізацію застарілої енергетичної інфраструктури в регіонах;

Забезпечення стабільної роботи наявних генеруючих потужностей;

Закупівлю спеціальних матеріалів для фізичного та інженерного захисту ключових енергооб'єктів;

Проведення екстрених аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах, що постраждали від обстрілів.

Паралельно з підписанням нових угод у травні тривали поставки за раніше оформленими замовленнями. Українські енергетичні компанії вже отримали обладнання на суму близько 8,5 мільйона євро, що дало змогу оперативно підтримати стабільність системи.

Крім того, міжнародні партнери оголосили про розширення фінансування фонду: Норвегія виділила 40 мільйонів євро, а Італія спрямувала додаткові 10 мільйонів євро на відновлення інфраструктури.

Загалом за час роботи Фонду підтримки енергетики України до нього надійшло майже 1,93 мільярда євро грантових коштів. Фінансову допомогу державі надали 39 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів, а також три впливові міжнародні організації.

Нагадаємо, Норвегія виділить Україні 40 мільйонів євро на відновлення енергетики та акумулятори. Уряд Норвегії спрямував ці кошти для фінансування термінових закупівель енергетичного обладнання. Новий пакет допомоги дозволить не лише відремонтувати пошкоджені підстанції, а й придбати потужні промислові акумулятори, які допоможуть збалансувати роботу української енергосистеми під час пікових навантажень.

Окрім цього, Італія надасть ще 10 млн євро Фонду підтримки енергетики України. Офіційну угоду про виділення додаткового фінансування підписали посол Італії Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський. Ці гроші будуть використані для придбання високотехнологічного інженерного обладнання для українських електромереж.

Також Україна отримає від Японії близько 40 млн доларів на екстрене відновлення інфраструктури. Країни уклали відповідну Грантову угоду, яка запускає вже п’яту фазу Програми екстреного відновлення від японського уряду. Проєкт дозволить українським міністерствам оперативно реагувати на критичні гуманітарні проблеми та відновлювати життєво важливі комунальні мережі в постраждалих регіонах.

Серед країн-партнерів Німеччина стала лідером за обсягом енергетичної допомоги Україні, надавши понад 1,2 млрд євро. Німецький уряд наразі є найбільшим двостороннім донором українського енергетичного сектору. Загальний обсяг наданої Берліном екстреної фінансової та технічної підтримки перевищив позначку в 1,2 мільярда євро, що забезпечило стабільні поставки трансформаторів та генераторів для українських міст.