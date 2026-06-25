Новий зерновий порядок: у Києві відбулася міжнародна конференція Grain Ukraine 2026

У Києві відбулася XI міжнародна зернова конференція Grain Ukraine 2026. Понад 600 представників аграрного бізнесу, фінансового сектору, логістичних компаній, міжнародних організацій та державних інституцій обговорили майбутнє українського агросектору.

Цьогорічна конференція, яка пройшла під слоганом The New Grain Order, стала майданчиком для розмови про довгострокову конкурентоспроможність України та трансформацію ролі агросектору у світовій економіці. У центрі дискусій були питання доданої вартості, біоенергетики, інвестицій, фінансування, логістики, кліматичних ризиків та євроінтеграції.

Однією з центральних подій Grain Ukraine 2026 стала стратегічна панель "Український бізнес та глобальний контекст: агросектор у перспективі 25 років" за участі міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, співвласника та CEO порту TIS Андрія Ставніцера та генерального директора "Кернел" Євгена Осипова. Модерував дискусію засновник CAS Consultancy Сезар Соарес. Перед обговоренням він представив глобальний макроекономічний погляд, зазначивши, що епоха, коли ринок визначав той, хто контролював пропозицію, завершується. Наступні 25 років визначатимуться конкуренцією за попит, розвитком енергетики, технологій та нових харчових ринків.

"Україна разом з ЄС може стати провайдером харчової продукції номер один у світі", – наголосив міністр Олексій Соболев.

Учасники зійшлися на думці, що за ціною сировини Україна не зможе конкурувати з гігантами на кшталт Бразилії чи Аргентини. Наша майбутня перевага – у стійкості, цифровізації, ефективності та глибокій переробці. Андрій Ставніцер акцентував увагу на критичній потребі в масштабних інвестиціях у логістичну інфраструктуру та інтеграції українських транспортних мереж із європейськими. Своєю чергою Євген Осипов зауважив, що бізнес адаптується до вимог Євросоюзу надзвичайно швидко (наприклад, Kernel уже спрямовує туди майже 50% експорту), проте інтеграція має бути взаємовигідним двостороннім процесом, де український досвід стійкості посилить європейських партнерів.

Важливим міжнародним акцентом конференції став виступ партнера Sunstone Brokers Джонатана Гренджа, присвячений глобальним макроекономічним трендам. Він підкреслив, що ціни на агропродукцію більше не можна розглядати у відриві від геополітики, зокрема від торговельного протистояння США та Китаю, конфліктів на Близькому Сході, кліматичних аномалій і трансформації енергетичних ринків. За словами експерта, традиційні ринкові фактори дедалі більше переплітаються з питаннями безпеки, а конкурентні переваги України – аграрна експертиза, родючі землі, логістичне положення та потенціал продовольчого виробництва – набувають стратегічного значення в умовах глобальної турбулентності. Грендж закликав українських фермерів відходити від хаотичного планування й активніше освоювати інструменти хеджування ризиків та аналізу форвардних цін.

Окремим важливим фокусом Grain Ukraine 2026 став розвиток біоенергетичного сектору як головного інструменту створення доданої вартості, розвитку переробки, збільшення валютної виручки та забезпечення енергонезалежності.

У спеціальній профільній панелі взяли участь заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, заступник СЕО МХП з біоенергії Адомас Аудіцкас, асоційована директорка, старша банкірка департаменту продовольства та агробізнесу ЄБРР Анна Лебединець, виконавчий директор Української асоціації виробників біоетанолу "Укрбіоетанол" Тарас Миколаєнко та директор ТОВ "ВІТАГРО ЕНЕРДЖІ" Володимир Івахів.

Спікери проаналізували амбітні державні орієнтири – побудувати до 2030 року потужності для виробництва 1 млрд куб. м біометану та 1 млн тонн біоетанолу на рік. Ключовим сигналом для ринку стала чітка позиція ЄБРР: Анна Лебединець підтвердила готовність банку й надалі підтримувати біоенергетичні проєкти в Україні. З 2022 року банком уже підписано один проєкт із виробництва біоетанолу, а ще два проєкти у сферах біогазу та біометану перебувають на стадії розгляду із потенційним обсягом фінансування в десятки мільйонів євро. Очікується, що найближчим часом цей перелік може поповнитися новими проєктами. Окрім капіталу, ЄБРР надає критично важливу експертизу з аналізу сировинної бази та оцінки ринків збуту в ЄС. Спікери погодилися, що біоенергетика остаточно виходить за межі нішевого сегмента та інтегрує Україну в європейський зелений порядок денний.

Під час панелі "Капітал, ризик, зростання: фінансування крізь невизначеність" представники Укрексімбанку, ПУМБ, IFC, Vitagro Group, Agricom Group та інших компаній обговорили доступність капіталу в умовах війни. Член правління АТ "Укрексімбанк" Андрій Мойсєєнко наголосив, що агробізнесу сьогодні потрібні не просто кошти, а правильно структуроване фінансування під реальний цикл бізнесу. Класичне кредитування, торговельне фінансування, інвестиційні інструменти – усе частіше мають працювати як єдина структура. Укрексімбанк вже давно розглядає аграрний бізнес як повний ланцюг створення вартості: від виробництва до переробки, торгівлі та інвестицій у розвиток.

Директор департаменту по роботі з середніми корпоративними клієнтами ПУМБ Павло Притико відзначив стабільний попит агросектору на кредитні ресурси та інвестиційне фінансування, а також поділився промовистою статистикою: частка агрокредитів у банківській системі країни складає 16%, а в портфелі ПУМБ вона сягає 18%. Банк адаптувався фінансувати до 80% собівартості виробничих програм аграріїв. Водночас у масштабних інвестпроєктах власна участь бізнесу має становити від 10% до 30%.

Катерина Конащук, засновниця та партнерка Trend&Hedge Club, зазначила, що фінансування залишається тим мостом, який поєднує амбітні плани розвитку агросектору з їхньою практичною реалізацією.

Протягом двох днів конференції спікери всебічно розглядали виклики поточного сезону 2026/2027 років.

Євроінтеграція без ілюзій: віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка окреслив роадмап та виклики, які очікують Україну на шляху до Євросоюзу. Втім, є задачі і внутрішні – для держави і бізнесу, як-от зміни системи оподаткування агро, вирівнення регіональних дисбалансів, подолання бюрократії, – за це виступив власник компанії Agromino, президент Українсько-чеської торговельної палати Петр Крогман. Наголошувалося і на важливості повної документальної та логістичної простежуваності ринків, а також на необхідності системного діалогу між українськими та європейськими профільними асоціаціями.

Кліматичний тиск: Світлана Краковська, завідувачка лабораторії прикладної кліматології в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України, презентувала кліматичний прогноз. Український агросектор потерпає від потрійного удару: війни, браку фінансів та екстремальних температур. До 2050 року ризики посухи остаточно змістяться з Півдня на Центр та Схід, тоді як Захід та Північ страждатимуть від паводків. Виходом є негайне впровадження точного землеробства та індексного агрострахування.

Логістичні ланцюги: Панель за участю представників TIS, "Н'ЮНІТ", Frontier Logistics та TEUS підтвердила: логістична карта країни безповоротно змінилася. Попри те, що глибоководні порти Великої Одеси залишаються найефективнішим шляхом, диверсифікація через Дунайський кластер та залізничні інтермодальні перевезення в напрямку Польщі є запорукою виживання експорту. Логістика дорожчатиме через безпекові та енергетичні витрати, тому ефективність роботи припортової інфраструктури та залізниці виходить на перший план.

Де шукати нову конкурентоспроможність?

Конференція завершилася панельною дискусією за модерацією Костянтина Ткаченка, головного редактора Latifundist.com. Її учасники дійшли висновку, що умови стрімкого сировинного зростання минулого завершилися. Сьогодні конкурентоспроможність визначається здатністю працювати з технологіями, бізнес-моделями та торговельними альянсами (кооперацією). Україні варто створювати внутрішні ринки споживання (тваринництво, біопаливо), диверсифікувати ризики переробки та поступово трансформуватися із суто аграрної країни в потужну продовольчо-біотехнологічну державу.

Яскравим завершенням насиченої ділової програми Grain Ukraine 2026 став традиційний вечірній нетворкінг. Учасники події отримали можливість продовжити обговорення у неформальній атмосфері під виступ українського рок-гурту "Мертвий Півень".

Організатором Grain Ukraine 2026 виступила компанія IdeasFirst. Генеральний партнер конференції – Укрексімбанк. Партнери події – SD Capital та група терміналів TIS. Контент-партнер – Trend & Hedge Club.

Grain Ukraine – міжнародна галузева платформа, яка з 2016 року об’єднує ключових гравців аграрного ринку, фінансового сектору та технологічних компаній для обговорення стратегій розвитку, глобальних трендів та майбутнього продовольчих систем.