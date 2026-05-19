Украина обновит аграрные стандарты под требования ЕС до конца 2028 года

Украина обновит аграрные стандарты под требования ЕС до конца 2028 года / Unsplash

Украина продолжает системную адаптацию аграрного сектора к стандартам Европейского Союза, обеспечивая поэтапный переход без потери конкурентоспособности для отечественных фермеров. В то же время, соответствие европейским нормам уже открывает для украинской продукции новые мировые рынки сбыта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, в 2025 году Украина успешно завершила скрининг по переговорному разделу по безопасности пищевых продуктов, ветеринарной и фитосанитарной политике. В настоящее время агропродукция формирует более половины всего украинского экспорта, а ключевым рынком сбыта являются именно страны ЕС, что доказывает соответствие украинских товаров высоким стандартам качества.

Переходный период и новые правила использования пестицидов

Отдельное внимание министерство уделяет адаптации производителей к новым требованиям по благополучию животных и использованию средств защиты растений. Внедрение обновленных экологических стандартов будет происходить поэтапно, чтобы не перегружать украинский бизнес.

  • Сроки адаптации: ключевые перемены и переходные периоды рассчитаны до конца 2028 года.
  • Масштаб реформы: по оценкам профильных ассоциаций, под действие обновленного регулирования пестицидов могут подпасть около 10 млн гектаров сельскохозяйственных угодий. Поэтому продолжительность переходных периодов является одним из главных вопросов в переговорном процессе.

Выход на рынки США, Японии и Азии

Параллельно с евроинтеграцией, Украина активно работает над открытием других перспективных направлений для экспорта. Среди приоритетов – Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, США и Вьетнам. В настоящее время идет согласование ветеринарных и санитарных требований и прохождение международных аудитов.

Тарас Высоцкий подчеркнул, что право экспортировать в ЕС является своеобразным "знаком качества" на глобальном уровне. Получение европейских сертификатов автоматически упрощает доступ украинских аграриев на рынки третьих стран.

Напомним, ранее Минэкономики сообщало о запуске новой фазы адаптации агросектора к правилам ЕС. Министерство начало третий этап проекта IPRSA III, который предусматривает комплексную подготовку профильных государственных институций и непосредственно фермеров к работе в рамках европейского законодательства.

Автор:
Максим Кольц