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Строительная отрасль нарастила налоговые платежи почти на четверть: бюджет получил дополнительные 3,3 млрд. грн.

строительство
Строительная отрасль нарастила налоговые платежи

В первом квартале 2026 года предприятия строительной отрасли увеличили поступления в Сводный бюджет Украины на 3,3 млрд. грн., или на 22,9%. Также в секторе выросли объемы поставок, доходы компаний и средняя заработная плата работников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

По данным ГНС, поступления НДС от строительных компаний выросли на 18,5% (+1,2 млрд грн), а налога на прибыль - на 21,7% (+0,5 млрд грн).

В то же время, задекларированный объем поставок в отрасли увеличился на 21,2%, или на 20,1 млрд грн, а сумма доходов предприятий — на 17,3%, или на 15,5 млрд грн.

Средняя заработная плата в строительстве за год выросла на 20,9% и достигла 22 тыс. грн.

В налоговой службе отмечают, что положительная динамика связана, в частности, с применением ориентированного на риск подхода и системы управления налоговыми рисками. Она предусматривает информирование плательщиков о потенциальных рисках и возможности их самостоятельного устранения без применения санкций.

В 2026 году ГНС определила три приоритетных сектора для работы в рамках такого подхода:

  • строительство;
  • рынок горюче-смазочных материалов;
  • фуд-ритейл.

Для строительной отрасли основное внимание сосредоточено на рисках использования незадекларированного труда, занижении заработной платы, а также минимизации НДС и налога на прибыль.

После получения уведомления о выявленных рисках предприятия могут самостоятельно оценить свою деятельность, представить уточняющие декларации и добровольно выполнить налоговые обязательства.

В ГНС отмечают, что такой подход позволяет уменьшить количество нарушений, избежать штрафов и способствует стабильному наполнению бюджета.

Напомним, в январе-марте 2026 года объем выполненных строительных работ снизился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем строительной продукции за первый квартал составил 40,2 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко