Будівельна галузь наростила податкові платежі майже на чверть: бюджет отримав додаткові 3,3 млрд грн

У першому кварталі 2026 року підприємства будівельної галузі збільшили надходження до Зведеного бюджету України на 3,3 млрд грн, або на 22,9%. Також у секторі зросли обсяги постачання, доходи компаній та середня заробітна плата працівників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

За даними ДПС, надходження ПДВ від будівельних компаній зросли на 18,5% (+1,2 млрд грн), а податку на прибуток — на 21,7% (+0,5 млрд грн).

Водночас задекларований обсяг постачання в галузі збільшився на 21,2%, або на 20,1 млрд грн, а сума доходів підприємств — на 17,3%, або на 15,5 млрд грн.

Середня заробітна плата у будівництві за рік зросла на 20,9% і досягла 22 тис. грн.

У податковій службі зазначають, що позитивна динаміка пов'язана, зокрема, із застосуванням ризик-орієнтованого підходу та системи управління податковими ризиками. Вона передбачає інформування платників про потенційні ризики та можливість їх самостійного усунення без застосування санкцій.

У 2026 році ДПС визначила три пріоритетні сектори для роботи в межах такого підходу:

будівництво;

ринок паливно-мастильних матеріалів;

фуд-ритейл.

Для будівельної галузі основну увагу зосереджено на ризиках використання незадекларованої праці, заниження заробітної плати, а також мінімізації ПДВ і податку на прибуток.

Після отримання повідомлення про виявлені ризики підприємства можуть самостійно оцінити свою діяльність, подати уточнюючі декларації та добровільно виконати податкові зобов'язання.

У ДПС наголошують, що такий підхід дозволяє зменшити кількість порушень, уникнути штрафів та сприяє стабільному наповненню бюджету.

Нагадаємо, у січні-березні 2026 року обсяг виконаних будівельних робіт зменшився на 4,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг будівельної продукції за перший квартал становив 40,2 млрд грн.