Тенденції розвитку будівельної галузі 2025–2030

Андрій Дем’янов, президент будівельної компанії Samson33 Inc., вважає, що до 2030 року будівельний ринок пройде через масштабну трансформацію. Девелопери дедалі менше конкурують за рахунок площі об’єктів або швидкості будівництва. Натомість ринок починає оцінювати здатність компанії працювати в рамках бюджету та строків.

Сьогодні Андрій успішно будує бізнес у США, проте його професійний шлях починався в Україні, де він пройшов усі етапи — від звичайного робітника до інженера. Свій шлях у професії він розпочав у Херсоні: вдень працював вантажником на ринку, а вечорами навчався на зварювальника у ПТУ. Справжнє загартування як фахівець Андрій отримав на херсонському заводі «Паллада», беручи участь у будівництві величезних плавучих доків. Згодом перейшов на Херсонський суднобудівний завод, паралельно здобуваючи вищу освіту на зварювальному факультеті Миколаївського кораблебудівного університету ім. адмірала Макарова.

«Робота на українських суднобудівних гігантах навчила мене головного — точності та жорсткої дисципліни процесів. Коли ти зварюєш док або судно, найменша помилка коштує мільйони. Будівництво будівель працює за тими ж законами», — згадує підприємець.

Цей досвід допомагає Андрію бачити системні проблеми галузі в різних країнах. За його словами, попри різницю в масштабах, Україна та США сьогодні стикаються зі схожою проблематикою: дефіцитом кваліфікованих кадрів, зростанням вартості матеріалів та необхідністю переходити від хаотичного управління до чіткого контролю.

У США ці зміни зараз особливо помітні, оскільки основна частина бюджету будівництва тут — оплата праці. Будь-яка затримка або переробка миттєво перетворюється на фінансову проблему. Через це американський ринок, а за ним згодом і глобальний, поступово рухається у бік технологізації, автоматизації та більш жорсткого контролю виконання робіт. Водночас Андрій вважає, що частина популярних трендів сьогодні переоцінена. Найважливіше сьогодні — як компанія керує командою і реагує на проблеми.

Технології без сильної команди не працюють

За словами Дем’янова, сам факт впровадження нових технологій ще не гарантує прибутковості. Частина рішень справді допомагає скорочувати втрати і пришвидшувати роботу — насамперед цифровий облік матеріалів, автоматизація складів, системи контролю логістики та цифрові моделі проєктів. Водночас окремі інструменти компанії використовують переважно для підтримки «інноваційного» іміджу або підвищення інвестиційної привабливості проєкту. Це може стосуватися надмірно складних smart-home систем, дорогих цифрових платформ або частини «зелених» технологій, економічний ефект яких не завжди відповідає вартості впровадження.

На думку Андрія, головна цінність технологій у будівництві — здатність прибирати хаос із процесів. Проблеми виникають тоді, коли бізнес концентрується на інструментах і не враховує, як до них адаптуються працівники.

Приміром, помилка в електронному обліку матеріалів здатна зупинити роботу кількох бригад одночасно: система показує, що необхідне обладнання є на складі, хоча фактично на об’єкті його немає. Подібні ситуації виникають і тоді, коли частина працівників продовжує працювати за старими кресленнями, тоді як цифрова модель проєкту вже оновлена. У результаті окремі етапи доводиться переробляти вже після завершення робіт.

«Я мав досвід, коли для працівників ввели електронні пропуски, і люди, які все життя працювали без них, отримали стрес. Наприклад, зварювальник забув пропуск удома, поїхав назад, а вся бригада залишилася без роботи на день. Найскладніше у впровадженні технологій — змінити мислення команди. Сам по собі новий софт або обладнання не вирішує проблему».

Саме тому ринок поступово відмовляється від технологій для маркетингу і концентрується на рішеннях, які дозволяють краще контролювати будівництво.

Одним із найперспективніших напрямів Дем’янов називає модульне будівництво та prefab-рішення. Частина конструкцій збирається на виробництві ще до виходу на будмайданчик. Це дозволяє пришвидшувати реалізацію проєктів і зменшувати залежність від погодних умов та дефіциту робочої сили. За даними McKinsey, modular construction здатне скоротити потребу в робочій силі до 40% і пришвидшити реалізацію проєктів до 50%.

Ще один напрям — BIM-моделі та цифрові двійники будівель. Такі системи дозволяють команді бачити зміни проєкту в режимі реального часу, краще координувати роботу підрядників і контролювати витрати ще до появи проблем на будмайданчику.

До 2030 року ключовою перевагою девелоперів стане здатність інтегрувати технології у щоденну роботу команди без втрати швидкості та контролю.

Чому «зелене будівництво» викликає суперечки

Тема sustainability залишається однією з найпомітніших у будівництві, хоча ринок уже значно обережніше ставиться до частини «зелених» рішень. Якщо кілька років тому такі технології часто сприймалась як безумовна перевага, то зараз девелопери дедалі уважніше рахують економіку таких рішень.

«Зелене будівництво часто є попитом, який забудовники самі формують для клієнта. При цьому частина таких технологій може не окупатися для власника житла. Часто говорять, що енергоефективні технології дозволяють економити до 50% витрат на опалення, але якщо будинок дорожчий на 50 тисяч доларів, а економія становить дві тисячі на рік, окупність розтягується на десятки років»

Девелопери дедалі частіше оцінюють наскільки комфортною та економічно ефективною буде експлуатація будівлі через 10–20 років. Тому ринок поступово переходить від абстрактної «екологічності» до більш практичних задач: довговічності матеріалів, зниження витрат на обслуговування будівель, ефективності систем опалення й вентиляції.

Як змінюється житло після пандемії

Пандемія, дистанційна робота і вартість утримання нерухомості поступово формують нову модель житлових об’єктів. За спостереженнями Андрія Дем’янова, ринок переходить від великих приватних будинків до компактніших форматів із продуманою спільною інфраструктурою.

«Я помітив, що попит зміщується у бік 4–5-поверхових будинків, де квартира займає цілий поверх, є закритий паркінг і спільний внутрішній дворик», — говорить Андрій. Таке житло поєднуєднує приватність з нижчими витратами на утримання. У США для багатьох сімей окремий будинок стає дедалі менш вигідним через високі податки на землю й витрати на обслуговування і ремонт.

«Наприклад, заміна даху у п’ятиповерховому будинку розділяється між кількома родинами. Для одного приватного будинку це вже зовсім інші витрати».

Одночасно змінюються і критерії вибору нерухомості. Якщо раніше ключовими були площа, то тепер важливішими стають тиша, безпека району і якість середовища навколо. Ці зміни впливають і на комерційну нерухомість. Офіси та житлові комплекси стають більш гібридними: у межах одного простору поєднуються житло, робочі зони, спортзали, кафе та сервіси для щоденних потреб. Це дозволяє мешканцям витрачати менше часу на переміщення містом.

Тож до 2030 року конкуренція у девелопменті дедалі більше зміщуватиметься від квадратних метрів до якості повсякденного життя.

Як Samson33 Inc. інтегрує технології у будівництво

Підхід Андрія Дем’янова до технологій формувався не як спроба зробити компанію «більш інноваційною» для ринку, а як спосіб зменшити кількість дорогих помилок у щоденній роботі. У Samson33 Inc. технології поступово інтегрують у ті процеси, які найбільше впливають на строки, логістику та контроль витрат.

Компанія використовує цифровий контроль матеріалів і координацію підрядників у режимі реального часу. Це дозволяє швидше реагувати на зміни на об’єкті та уникати ситуацій, коли помилки в комунікації призводять до затримок або переробок. Окрему увагу в Samson33 Inc. приділяють BIM-моделям і цифровій синхронізації проєктів. За словами Дем’янова, такі системи допомагають команді бачити об’єкт як єдину систему ще до початку робіт. Це дозволяє виявляти частину конфліктів між інженерними рішеннями ще на етапі планування.

«У США будівництво дедалі більше переходить у модель управління ризиками. Девелопер має контролювати як сам обʼєкт так і швидкість прийняття рішень, логістику, роботу підрядників і зміни у проєкті. Без цифрових систем це стає майже неможливо».

Компанія впроваджує технології поступово, без різких змін для команди. У Samson33 Inc. цифрові рішення розглядають як інструмент стабільності і такий підхід стає дедалі актуальнішим для США, де будівельний ринок одночасно стикається з дефіцитом кадрів, зростанням вартості проєктів і потребою швидше будувати житло та комерційну нерухомість.

Для Дем’янова технологізація будівництва — насамперед питання керованості бізнесу. Саме тому Samson33 Inc. концентрується на рішеннях, які допомагають прогнозувати витрати, швидше координувати роботу команд і зменшувати кількість помилок ще до появи проблем на будмайданчику.

«До 2030 року у США дорожчатиме все: робоча сила, земля, логістика, помилки. Через це ринок почне відмовлятися від девелоперів, які працюють хаотично. Перевагу отримають компанії, де технології реально скорочують втрати, а команда здатна швидко адаптуватися до змін на об’єкті» — резюмує підприємець.