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Украина подписала с Всемирным банком соглашение на 3,39 млрд долларов
Украина и Всемирный банк подписали пакет договоренностей на общую сумму 3,39 млрд. долларов в рамках программы развития частного сектора и поддержки экономического роста.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Денежные средства будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности и финансирования приоритетных расходов государственного бюджета.
Пакет финансирования состоит из двух компонентов:
- 1,04 млрд долларов займа на политику развития, из которых 500 млн долларов обеспечены гарантией Великобритании, а 540 млн долларов – гарантией Японии;
- 2,35 млрд долларов грантового финансирования от Фонда FORTIS Ukraine FIF.
В Министерстве финансов отмечают, что договоренности стали возможны благодаря выполнению Украиной условий программы, в частности, принятию 13 законов и 7 подзаконных актов в сферах экономической и институциональной реформы.
Среди ключевых направлений реформ публичные закупки, факторинг, интеграция энергорынка с ЕС, развитие агросектора, ветеранское предпринимательство, жилищная политика, образование и система мониторинга парниковых газов.
Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, в частности, концепцию "Экономики будущего", которая должна определить долгосрочную модель развития украинской экономики после завершения войны.
Отдельное внимание уделено вопросам жилищной политики и приватизации, в частности, масштабированию ипотеки и поэтапному подходу к продаже государственных активов.
В целом Украина ожидает подписания более 160 соглашений более чем на 10 миллиардов евро в рамках двухдневной Конференции по вопросам восстановления Украины в польском городе Гданьск.