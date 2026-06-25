Британия выделяет почти 290 млн фунтов для Украины: на что пойдут деньги

Великобритания объявила новый пакет поддержки Украины почти на 290 млн фунтов стерлингов (около 381,6 млн долларов), который будет направлен на восстановление, энергетическую безопасность и усиление инфраструктуры.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

По ее словам, Британия продолжает поддерживать Украину как в контексте текущей ситуации безопасности, так и в долгосрочной перспективе восстановления и развития государства.

Ключевая часть пакета предусматривает направление 210 млн. фунтов стерлингов на поставку ядерного топлива для Национальной энергетической компании "Энергоатом". Это должно усилить устойчивость энергосистемы Украины в условиях российских атак на критическую инфраструктуру.

Отдельно финансирование будет направлено на модернизацию системы правосудия, создание механизмов привлечения к ответственности за военные преступления, ускорение судебных процессов и усиление антикоррупционных инструментов.

В британском правительстве также подчеркивают, что сотрудничество с Urenco поддерживает занятость в Великобритании, в том числе на производственных площадках и в цепочках поставок.

В Лондоне подчеркивают, что восстановление Украины рассматривается как часть долгосрочной стратегии безопасности и сдерживания российской агрессии.

В целом Украина ожидает подписания более 160 соглашений более чем на 10 миллиардов евро в рамках двухдневной Конференции по вопросам восстановления Украины в польском городе Гданьск.