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Великобритания выделит 210 млн фунтов на ядерное топливо для АЭС Украины

правительственный
Украина получит 210 млн фунтов на нужды атомной энергетики / Правительственный портал

Украина привлечет 210 млн. фунтов стерлингов для обеспечения стабильных поставок ядерного топлива на атомные электростанции в течение следующих двух лет.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр энергетики Денис Шмигаль.

Детали новой договоренности с Великобританией

Соответствующую договоренность подтвердили во время встречи с министерством иностранных дел Великобритании Иветтом Купером, представителями UK Export Finance и компании Urenco на полях Конференции по восстановлению Украины (URC), которая проходит в польском Гданьске.

Привлеченное финансирование позволит гарантировать бесперебойную поставку ядерного топлива и поддержать стабильную работу украинской атомной генерации, которая остается ключевым элементом энергетической системы страны.

Участники встречи подчеркнули, что реализация договоренностей будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и обеспечению надежного функционирования энергосистемы в условиях военных вызовов.

Украинская сторона также поблагодарила британских партнеров за последовательную поддержку и сотрудничество в сфере энергетической безопасности.

Производство ядерного топлива в Украине

После того как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным его поставщиком стала американская компания Westinghouse.

Технологии США стали стандартом для украинских энергоблоков ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.  

В июле 2025 года НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о передаче технологий для производства ядерного топлива в Украине. Ожидается, что стоимость первого этапа сотрудничества составит около 20 миллионов долларов.

Автор:
Ольга Опенько