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Великобритания выделит 210 млн фунтов на ядерное топливо для АЭС Украины
Украина привлечет 210 млн. фунтов стерлингов для обеспечения стабильных поставок ядерного топлива на атомные электростанции в течение следующих двух лет.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр энергетики Денис Шмигаль.
Детали новой договоренности с Великобританией
Соответствующую договоренность подтвердили во время встречи с министерством иностранных дел Великобритании Иветтом Купером, представителями UK Export Finance и компании Urenco на полях Конференции по восстановлению Украины (URC), которая проходит в польском Гданьске.
Привлеченное финансирование позволит гарантировать бесперебойную поставку ядерного топлива и поддержать стабильную работу украинской атомной генерации, которая остается ключевым элементом энергетической системы страны.
Участники встречи подчеркнули, что реализация договоренностей будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и обеспечению надежного функционирования энергосистемы в условиях военных вызовов.
Украинская сторона также поблагодарила британских партнеров за последовательную поддержку и сотрудничество в сфере энергетической безопасности.
Производство ядерного топлива в Украине
После того как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным его поставщиком стала американская компания Westinghouse.
Технологии США стали стандартом для украинских энергоблоков ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.
В июле 2025 года НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о передаче технологий для производства ядерного топлива в Украине. Ожидается, что стоимость первого этапа сотрудничества составит около 20 миллионов долларов.