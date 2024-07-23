Ядерное топливо для украинских АЭС профинансируют Deutsche Bank AG і Barclays Bank PLC

НАЭК "Энергоатом" заключил кредитное соглашение на 181 миллион фунтов стерлингов (9,5 миллиарда гривен) с международными банками Deutsche Bank AG и Barclays Bank PLC, для финансирования соглашения с британской компанией Urenco на поставку ядерного топлива.

Согласно сообщению пресс-службы Минэнерго, средства будут направлены на финансирование поставок обогащенного и природного гексафторида урана.

Отмечается, что договоренности между компаниями предусматривают поставки ядерных материалов до 2035 года с возможностью продления контракта до 2043 года. Кредит предоставляется на пять лет под гарантию правительства Великобритании через экспортное кредитное агентство UKEF.

“Сотрудничество с Великобританией в ядерной отрасли имеет стратегическое значение для нашего государства. Украина полностью отказалась от каких-либо контактов с государством-террористом россией в ядерной отрасли, в частности, по поставкам обогащенного урана. Продолжение долгосрочного сотрудничества с британскими партнерами в этом вопросе не только усиливает нашу энергетическую независимость, но и важно для будущего развития ядерной отрасли на глобальном уровне”, — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, в ноябре 2023 года "Энергоатом" и Urenco подписали контракт на поставку обогащенного урана для украинских АЭС до 2035 года с возможностью продления до 2043 года.

Поскольку действующие контракты с Urenco на поставку ядерных материалов истекают в 2025 году, для "Энергоатома" было критически важно обеспечить стабильность поставок обогащенного урана для украинских АЭС путем продолжения долгосрочного сотрудничества с этой компанией.

После того, как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным поставщиком его американская компания Westinghouse. Поставщиком обогащенного урана, используемого для производства топлива Westinghouse, является британская компания Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).