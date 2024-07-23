Ядерне паливо для українських АЕС профінансують Deutsche Bank AG і Barclays Bank PLC

НАЕК "Енергоатом" уклав кредитну угоду на 181 мільйон фунтів стерлінгів (9,5 мільярдів гривень) з міжнародними банками Deutsche Bank AG і Barclays Bank PLC, для фінансування угоди з британською компанією Urenco на постачання ядерного палива.

Згідно з повідомленням пресслужби Міненерго, кошти будуть спрямовані на фінансування поставок збагаченого та природного гексафториду урану.

Зазначається, що домовленості між компаніями передбачають постачання ядерних матеріалів до 2035 року з можливістю продовження контракту до 2043 року. Кредит надається на п'ять років під гарантію Уряду Великої Британії через експортне кредитне агентство UKEF.

“Співпраця з Великою Британією в ядерній галузі має стратегічне значення для нашої держави. Україна повністю відмовилася від будь-яких контактів з державою-терористом росією у ядерній галузі, зокрема щодо постачання збагаченого урану. Продовження довгострокового співробітництва з британськими партнерами у цьому питанні не тільки посилює нашу енергетичну незалежність, але й має важливе значення для майбутнього розвитку ядерної галузі на глобальному рівні”, - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо у листопаді 2023 року "Енергоатом" та Urenco підписали контракт на постачання збагаченого урану для українських АЕС до 2035 року з можливістю продовження до 2043 року.

Оскільки чинні контракти з Urenco на постачання ядерних матеріалів завершуються у 2025 році, для "Енергоатома" було критично важливо забезпечити стабільність постачання збагаченого урану для українських АЕС шляхом продовження довгострокової співпраці з цією компанією.

Додамо, що після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним постачальником його американська компанія Westinghouse. А постачальником збагаченого урану, який використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська компанія Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).