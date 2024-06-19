В "Енергоатомі" назвали суму збитків від окупації Запорізької АЕС

Прямі збитки НАЕК "Енергоатом" через окупацію Запорізької атомної електростанції станом на червень 2024 року перевищили 210 млрд грн.

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Про це заявив в.о. голови правління компанії Петро Котін, пише Укрінформ.

За його словами, щомісяця через простій Запорізької АЕС "Енергоатом" втрачає близько 6 млрд грн.

Котін уточнив, що лише за перший тиждень перебування окупантів на атомному об’єкті, "Енергоатом" отримав прямих збитків у 35 млрд грн.

"На сьогодні ми вже втратили понад 210 млрд грн через те, що Запорізька АЕС не працює", – сказав Котін.

При цьому, в "Енергоатомі" не підрахували збитки через вимушене переміщення працівників Запорізької АЕС на підконтрольну уряду України територію.

На думку Котіна, запустити ЗАЕС у РФ не вийде з низки причин, але просто так вона її не віддасть.

"Зараз вони ставлять політичні цілі й шантажують весь світ Запорізькою атомною станцією. Будуть намагатися використовувати її як інструмент в їхніх домовленостях щодо закінчення війни. Тримають це як козирну карту за спиною, щоб використати, коли зовсім буде погано", – підкреслив в.о. голови правління.

Свавілля російських окупантів на ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

Тож, ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. До прикладу, 2 травня українська розвідка підтвердила, що росіяни використовували дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів.

А нещодавно експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувала вибух на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС - вибухнула міна поряд зі ставком-охолоджувачем.

Раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

У Міністерстві енергетики України з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка заявили, що на ЗАЕС немає ліцензованого персоналу, який міг би запустити її в роботу. Галущенко зазначив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких російські загарбники наразі не допускають на ЗАЕС.