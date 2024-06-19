В "Энергоатоме" назвали сумму убытков от оккупации Запорожской АЭС

Прямой ущерб НАЭК "Энергоатом" из-за оккупации Запорожской атомной электростанции по состоянию на июнь 2024 года превысил 210 млрд грн.

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Об этом заявил и.о. председателя правления компании Петр Котин, пишет Укринформ.

По его словам, ежемесячно из-за простого Запорожской АЭС "Энергоатом" теряет около 6 млрд грн.

Котин уточнил, что только за первую неделю пребывания оккупантов на атомном объекте "Энергоатом" получил прямые убытки в 35 млрд грн.

"На сегодняшний день мы уже потеряли более 210 млрд грн из-за того, что Запорожская АЭС не работает", – сказал Котин.

При этом в "Энергоатоме" не подсчитали убытки из-за вынужденного перемещения работников Запорожской АЭС на подконтрольную правительству Украины территорию.

По мнению Котина, запустить ЗАЭС в РФ не выйдет по ряду причин, но просто так она ее не отдаст.

"Сейчас они ставят политические цели и шантажируют весь мир Запорожской атомной станцией. Постараются использовать ее как инструмент в их договоренностях по окончанию войны. Держат это как козырную карту за спиной, чтобы использовать, когда совсем будет плохо", - подчеркнул и.о. председателя правления.

Беспредел российских оккупантов на ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, минировали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Так что ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только ухудшается. К примеру, 2 мая украинская разведка подтвердила, что россияне использовали дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС. Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов.

А недавно эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрыв на временно оккупированной Запорожской АЭС - взорвалась мина рядом с прудом-охладителем.

Ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под российской оккупацией Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

В Министерстве энергетики Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко заявили, что на ЗАЭС нет лицензированного персонала, который мог бы запустить его в работу. Галущенко отметил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых российские захватчики пока не допускают на ЗАЭС.