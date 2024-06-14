На ЗАЭС взорвалась мина рядом со прудом-охладителем, - МАГАТЭ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала взрыв на временно оккупированной Запорожской АЭС – взорвалась мина рядом со ставком-охладителем.

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Об этом сообщает МАГАТЕ.

Отмечается, что 11 июня на ЗАЭС взорвалась одна из мин, расположенная рядом с прудом-охладителем ЗАЭС.

Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал, разрушений также нет.

"Этот последний взрыв, который произошел так близко от станции, вызывает серьезную обеспокоенность и усугубляет и без того хрупкую ситуацию", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, ранее в МАГАТЭ подтвердили, что россияне обстреливают Украину с территории ЗАЭС .

Беспредел российских окупантов на ЗАЭС

Напомним, что Запорожская АЭС в российской оккупации с 4 марта 2022 года. За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Так что ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только ухудшается. К примеру, 2 мая украинская разведка подтвердила, что россияне использовали дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС. Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов.

В то же время, ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить Запорожскую АЭС, которая сейчас находится под российской оккупацией. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

В Министерстве энергетики Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко заявили, что на ЗАЭС нет лицензированного персонала, который мог бы запустить его в работу. Галущенко отметил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых российские захватчики пока не допускают на ЗАЭС.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Как сообщили в МАГАТЭ в январе, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.