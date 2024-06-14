На ЗАЕС вибухнула міна поряд зі ставком-охолоджувачем, - МАГАТЕ

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувала вибух на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС - вибухнула міна поряд зі ставком-охолоджувачем.

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Про це повідомляє МАГАТЕ.

Зазначається, що 11 червня на ЗАЕС вибухнула одна з мін, розташована поруч зі ставком-охолоджувачем ЗАЕС.

За інформацією МАГАТЕ, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, руйнувань також немає.

"Цей останній вибух, який стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію", - підкреслив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, раніше у МАГАТЕ підтвердили, що росіяни обстрілюють Україну з території ЗАЕС.

Свавілля російських окупантів на ЗАЕС

Нагадаємо, що Запорізька АЕС в російській окупації ще з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

Тож, ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. До прикладу, 2 травня українська розвідка підтвердила, що росіяни використовували дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів.

Водночас раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

У Міністерстві енергетики України з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка заявили, що на ЗАЕС немає ліцензованого персоналу, який міг би запустити її в роботу. Галущенко зазначив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких російські загарбники наразі не допускають на ЗАЕС.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.

Зауважимо, 7 березня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.

29 вересня 2023 року Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) також схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.