Велика Британія виділить 210 млн фунтів на ядерне паливо для АЕС України

Україна залучить 210 млн фунтів стерлінгів для забезпечення стабільних поставок ядерного палива на атомні електростанції протягом наступних двох років.

Як пише Delo.ua, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Деталі нової домовленості з Британією

Відповідну домовленість підтвердили під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, представниками UK Export Finance та компанії Urenco на полях Конференції з відновлення України (URC), що проходить у польському Ґданську.

Залучене фінансування дозволить гарантувати безперебійне постачання ядерного палива та підтримати стабільну роботу української атомної генерації, яка залишається ключовим елементом енергетичної системи країни.

Учасники зустрічі наголосили, що реалізація домовленостей сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та забезпеченню надійного функціонування енергосистеми в умовах воєнних викликів.

Українська сторона також висловила вдячність британським партнерам за послідовну підтримку та співпрацю у сфері енергетичної безпеки.

Виробництво ядерного палива в Україні

Після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним його постачальником стала американська компанія Westinghouse.

Технології США стали стандартом для українських енергоблоків ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

У липні 2025 року НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про передачу технології для виробництва ядерного палива в Україні. Очікується, що вартість першого етапу співпраці становитиме близько $20 мільйонів.