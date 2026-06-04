Украинским морским коридором перевезено 200 миллионов тонн грузов

С начала функционирования Украинского морского коридора в сентябре 2023 порты Большой Одессы обеспечили стабильный экспорт продукции и перевалили 200 миллионов тонн грузов. Несмотря на постоянные угрозы безопасности и полномасштабную войну, отечественные гавани уже обработали более 7 800 судов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины и на сообщение ГП "Администрация морских портов Украины".

Львиную долю от общего объема перевозок составила продукция украинских аграриев — 118 миллионов тонн пришлось на зерновые грузы. В настоящее время экспорт через Временный морской путь осуществляется в 56 стран мира, что позволяет поддерживать национальную экономику и обеспечивать стабильность глобальной продовольственной безопасности.

Результаты работы в 2026 году и постоянные обстрелы

С начала 2026 года морскими портами Украины уже обработано около 35 миллионов тонн грузов. Как отметил Алексей Кулеба, этот результат является следствием ежедневной работы тысяч портовиков, логистов, моряков и инженеров в сложнейших условиях.

Глава ГП "АМПУ" Николай Кравчук подчеркнул, что 200 миллионов тонн грузов являются результатом работы Украинского морского коридора в чрезвычайно сложных условиях безопасности. По его словам, несмотря на системные атаки на портовую инфраструктуру, отрасль продолжает работать и обеспечивать стабильность украинского экспорта, что критически важно для экономики государства, отечественных производителей и международной продовольственной безопасности.

Работа гражданского судоходства продолжается на фоне непрерывных русских обстрелов. Враг целенаправленно пытается уничтожить логистические маршруты, портовую и энергетическую инфраструктуру. Только в течение апреля текущего года было зафиксировано более 500 атак беспилотников на объекты логистики — фактически гавани терпели удары через день. В общей сложности с 24 февраля 2022 года агрессор повредил или частично уничтожил 935 объектов портовой инфраструктуры и 191 гражданское судно. В результате вражеских ударов по железнодорожным и морским хабам пострадали 255 гражданских лиц.

Стабильное функционирование коридора остается возможным благодаря скоординированному взаимодействию Военно-Морских Сил ВСУ, Министерства развития общин и территорий, АМПУ, а также государственных и частных стивидорных компаний. Государство продолжает работать над усилением защиты инфраструктуры для обеспечения непрерывного движения судов.

Напомним, украинские порты обработали более 15 млн тонн грузов с начала года. На начальном этапе 2026 экспортные показатели демонстрировали умеренный рост, где почти 8,5 миллиона тонн от общего объема приходилось на зерно, после чего украинскому морскому коридору удалось выйти на новые рекордные мощности.