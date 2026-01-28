Де в Україні найшвидше можна назбирати на іпотеку за “єОселею”

В Україні суттєво відрізняється доступність іпотеки за програмою “єОселя” залежно від регіону. На заході країни на перший внесок доводиться накопичувати до двох років, тоді як у південних і східних містах — менш ніж за рік. Львів і Ужгород очолили рейтинг за найбільшими внесками та щомісячними платежами, тоді як найнижче фінансове навантаження зафіксували у Запоріжжі та Миколаєві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

Скільки треба накопичувати на перший внесок за “єОселю” в різних регіонах України

За даними маркетплейса, заробити на перший платіж за квартиру по “єОселі” можна в середньому за термін від 9 місяців до понад двох років в залежності від регіону. Так, щоб купити однокімнатну квартиру в повністю збудованому будинку у Львові, потрібно відкладати на перший внесок 2 роки і 2 місяці. В Ужгороді цей термін становить 2 роки і 1 місяць, а у Рівному — 1 рік і 6 місяців.

1,4 роки потрібно працювати у Вінниці, Луцьку та Чернівцях, 1,3 роки — Черкаси, Житомир, Дніпро. У Києві, Полтаві та Одесі середні заробітки дозволять придбати однокімнатне житло за 1 рік і 2 місяці.

Цікаво, що деякі західноукраїнські міста - Тернопіль, Івано-Франківськ та Хмельницький — поступились центральним за цим показником. Заробити на перший внесок можна лише за 1,1 рік. Чернігів дозволяє взяти іпотеку вже через рік щомісячних доходів.

Менше року займає накопичення на перший внесок у південних та східних областях: 10 місяців — Суми, Харків та Кропивницький, 9 місяців — Запоріжжя та Миколаїв.

Сума першого внеску в різних містах України

Найбільший перший внесок потрібно платити у Львові — 765 тис. грн за однокімнатну, в Ужгороді — 686 тис. грн

Далі ціновий рейтинг за показником найбільшого першого внеску по “єОселі” за однокімнатну квартиру виглядає наступним чином:

Київ — 453 тис. грн

Рівне — 431 тис. грн

Чернівці — 391 тис. грн

Дніпро — 385 тис. грн

Вінниця — 376 тис. грн

Черкаси — 358 тис. грн

Одеса — 351 тис. грн

Луцьк — 343 тис. грн

Житомир — 335 тис. грн

Тернопіль — 322 тис. грн

Івано-Франківськ — 310 тис. грн

Хмельницький — 308 тис. грн

Полтава — 293 тис. грн

Чернігів — 248 тис. грн

Харків — 230 тис. грн

Суми, Кропивницький — 198 тис. грн

Запоріжжя — 189 тис. грн

Миколаїв — 181 тис. грн

Щомісячний платіж та відсоток від доходу

Найвищий щомісячний платіж — у Львові, що становить 23 700 грн і, за підрахунками ЛУН, сягає 79% від середньої зарплати. Трохи менше в Ужгороді — 21 300 грн і 77% щомісячного доходу. На третьому місці столиця — 14 тис. або 43% з зарплати. Серед західноукраїнських міст високий ціновий показник має Рівне — 13 400 грн, тобто 53% зарплати.

Найнижчі показники — у Запоріжжя та Миколаєва, де доведеться витрачати 26% щомісячних доходів на щомісячний іпотечний платіж. Він становить 5 860 та 5 610 грн відповідно.

Нагадаємо, у багатьох містах по Україні щомісячний платіж за програмою "єОселя" дешевший за середню вартість оренди квартир.