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От Чили до Китая: Украина за шесть месяцев открыла для бизнеса 23 новых мировых рынка
Украина расширяет географию поставок продукции. За первые шесть месяцев 2026 года страна согласовала 23 новых направления и торговые условия для экспорта. Этот результат уже превысил показатели всего 2025 года, в течение которого было открыто 22 рынка.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Процесс открытия новых направлений включал в себя переговоры с компетентными органами других государств, согласование ветеринарных и фитосанитарных требований, оценку систем государственного контроля и подготовку международных сертификатов.
Согласованный список стран и товаров для экспорта выглядит следующим образом:
- Албания – переработанные корма для домашних животных;
- Алжир — мясо крупного рогатого скота, крупный рогатый скот для откорма и племенной крупный рогатый скот;
- Вьетнам – яичные продукты;
- Грузия – говядина и субпродукты, корма растительного происхождения, топленые жиры непищевого назначения, побочные продукты животного происхождения;
- Дания – живые грызуны;
- Египет – овцы для немедленного убоя, яичные продукты, рыбная продукция, корма для домашних животных;
- Республика Корея – корма для домашних животных;
- Кот-д'Ивуар – говядина, баранина, мясо птицы и продукты из них;
- Кувейт – мясо и мясные продукты;
- Молдова – живые улитки и икра улиток, мясные продукты;
- Чили – молоко и молочные продукты;
- Европейский Союз — растения для посадки вишни обыкновенной и сизой вишни, а также их гибриды;
- Китай – украинская мука.
Большинство согласованных позиций составляет готовая продукция и товары с добавленной стоимостью, включая корма, молочные и яичные продукты, мясные изделия. Этот тренд отвечает утвержденной Кабинетом Министров Украины Экспортной стратегии до 2030 года, предусматривающей переход от продажи сырья к увеличению доли товаров переработки.
"Сегодня мы открываем не просто новые рынки - мы открываем новые возможности для украинских производителей. За каждым согласованным сертификатом стоит реальный шанс для предприятий расширить производство, выйти на новых партнеров и создать дополнительную ценность в Украине", - отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.
Работу над устранением технических барьеров в торговле и обеспечением государственных гарантий выполняет Госпродслужба совместно с Министерством экономики, МИД и дипломатическими учреждениями. Новые экспортные возможности обеспечивают поступление валюты, создание рабочих мест и заключение новых контрактов.
Напомним, в конце апреля Грузия открыла рынок для украинского мяса, а также ряд смежных агропродуктов. Также на финальном этапе согласования открытие грузинского рынка для композитных продуктов с содержанием мяса птицы и растительных компонентов.