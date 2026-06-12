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От Чили до Китая: Украина за шесть месяцев открыла для бизнеса 23 новых мировых рынка

агропродукция
Украина открыла новые рынки для экспорта продукции / Госпродпотребслужба

Украина расширяет географию поставок продукции. За первые шесть месяцев 2026 года страна согласовала 23 новых направления и торговые условия для экспорта. Этот результат уже превысил показатели всего 2025 года, в течение которого было открыто 22 рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Процесс открытия новых направлений включал в себя переговоры с компетентными органами других государств, согласование ветеринарных и фитосанитарных требований, оценку систем государственного контроля и подготовку международных сертификатов.

Согласованный список стран и товаров для экспорта выглядит следующим образом:

  • Албания – переработанные корма для домашних животных;
  • Алжир — мясо крупного рогатого скота, крупный рогатый скот для откорма и племенной крупный рогатый скот;
  • Вьетнам – яичные продукты;
  • Грузия – говядина и субпродукты, корма растительного происхождения, топленые жиры непищевого назначения, побочные продукты животного происхождения;
  • Дания – живые грызуны;
  • Египет – овцы для немедленного убоя, яичные продукты, рыбная продукция, корма для домашних животных;
  • Республика Корея – корма для домашних животных;
  • Кот-д'Ивуар – говядина, баранина, мясо птицы и продукты из них;
  • Кувейт – мясо и мясные продукты;
  • Молдова – живые улитки и икра улиток, мясные продукты;
  • Чили – молоко и молочные продукты;
  • Европейский Союз — растения для посадки вишни обыкновенной и сизой вишни, а также их гибриды;
  • Китай – украинская мука.

Большинство согласованных позиций составляет готовая продукция и товары с добавленной стоимостью, включая корма, молочные и яичные продукты, мясные изделия. Этот тренд отвечает утвержденной Кабинетом Министров Украины Экспортной стратегии до 2030 года, предусматривающей переход от продажи сырья к увеличению доли товаров переработки.

"Сегодня мы открываем не просто новые рынки - мы открываем новые возможности для украинских производителей. За каждым согласованным сертификатом стоит реальный шанс для предприятий расширить производство, выйти на новых партнеров и создать дополнительную ценность в Украине", - отметил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Работу над устранением технических барьеров в торговле и обеспечением государственных гарантий выполняет Госпродслужба совместно с Министерством экономики, МИД и дипломатическими учреждениями. Новые экспортные возможности обеспечивают поступление валюты, создание рабочих мест и заключение новых контрактов.

Напомним, в конце апреля Грузия открыла рынок для украинского мяса, а также ряд смежных агропродуктов. Также на финальном этапе согласования открытие грузинского рынка для композитных продуктов с содержанием мяса птицы и растительных компонентов.

Автор:
Татьяна Ковальчук