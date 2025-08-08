Аргентина открыла рынок для украинских семян подсолнечника: какие требования к отечественным экспортерам

Украина получила право экспортировать посевные семена подсолнечника в Аргентину. Это стало возможным благодаря слаженному сотрудничеству между Госпродпотребслужбой и Национальной службой здравоохранения и качеством агропродовольственной продукции Аргентины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресрелиз Госпродпотребслужбы Украины.

Как отметил глава службы Сергей Ткачук, этот шаг не только укрепляет позиции Украины на мировом аграрном рынке, но и создает новые возможности для украинских производителей.

"Открытие аргентинского рынка для украинских семян подсолнечника — это результат системной работы фитосанитарной службы и наших международных партнеров. Это не только укрепляет позиции Украины на мировом аграрном рынке, но и создает новые возможности для отечественных производителей. Госпродпотребслужба будет и дальше работать над открытием новых рынков и защитой интересов украинского экспорта", — заявил он.

Как экспортировать семена?

Чтобы экспортировать семена подсолнечника, производителям нужно соблюдать фитосанитарные требования Аргентины. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы для проведения всех необходимых процедур и оформления фитосанитарного сертификата. Все подробные требования можно найти на сайте ведомства.

Напомним, Украина может собрать меньше семян подсолнечника в сезоне 2025/26 из-за длительной засухи. Аналитическая компания ASAP Agri снизила свой предварительный прогноз урожая с 14,1 до 13,6 млн. тонн, указав на жаркую и сухую погоду во время цветения как ключевой фактор потери урожайности.