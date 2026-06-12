Украина и Международная организация труда подписали программу на 2026-2029 годы: почему это важно

Украина и Международная организация труда (МОТ) подписали Программу достойного труда на 2026-2029 годы, направленную на создание продуктивной занятости, развитие человеческого капитала и поддержку бизнеса. На внедрение запланированных мер нужно мобилизовать около $70 млн. Часть финансирования уже предоставили международные партнеры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Программа должна помочь адаптировать украинское законодательство к европейским нормам, являющимся шагом к членству в Европейском Союзе. Важной частью реформы новый Трудовой кодекс, который уже передали на рассмотрение в парламент.

"Для Украины Программа достойного труда на 2026-2029 годы имеет особое значение... Сотрудничество с МОТ помогает Украине строить современный европейский рынок труда, основанный на международных трудовых стандартах, социальном диалоге и справедливых возможностях для всех", - отметила заместитель министра Дарья Марчак. Она добавила, что даже в условиях войны страна продолжает реформы и развивает социальное партнерство.

Региональный директор МОТ для Европы и Центральной Азии Питер Ван Руй подтвердил готовность организации поддерживать усилия Украины, направленные на развитие достойного труда.

Программа рассчитана на четыре года и включает следующие направления:

создание продуктивной занятости и рабочих мест;

поддержка бизнеса и предпринимательства; развитие навыков, профессионального обучения и переквалификации;

поддержка ветеранов, ВПЛ, женщин, молодежи, людей с инвалидностью и других групп;

обеспечение безопасных и здоровых условий труда;

усиление системы социальной защиты и расширение доступа к социальному обеспечению для всех;

усиление социального диалога;

приближение трудового законодательства к международным трудовым стандартам и нормам ЕС.

Ранее в Украине уже открыли Офис МОТ и подписали соглашение о привилегиях и иммунитетах, что позволило расширить текущее сотрудничество.

Напомним, Европейский Союз и международные партнеры поддерживают обновление трудового законодательства Украины, которое должно модернизировать рынок труда и приблизить его к стандартам ЕС.