Новый Трудовой кодекс Украины: как ЕС оценивает реформу рынка труда

Европейский Союз и международные партнеры поддерживают обновление трудового законодательства Украины, которое должно модернизировать рынок труда и приблизить его к стандартам ЕС.

Новые правила для работников и бизнеса

Обновление трудового законодательства в Украине имеет две ключевые цели: модернизацию рынка труда и приближение национального законодательства к праву Европейского Союза. Об этом во время мероприятия "Рынок труда для экономики будущего", посвященного обсуждению проекта нового Трудового кодекса, заявил представитель ЕС в Украине Генрик Уитфельдт.

Он отметил, что Европейский Союз приветствует усилия Министерства экономики по обновлению трудового законодательства. По его словам, реформа одновременно должна улучшить условия на рынке труда и приблизить Украину к европейским стандартам, поскольку действующая модель в значительной степени основывается на устаревшем советском регулировании.

В ходе дискуссии представители ЕС, Международной организации труда, Совета Европы и Всемирного банка подчеркнули, что реформа трудового законодательства является важной составляющей евроинтеграции Украины, экономического восстановления, развития человеческого капитала и усиления защиты трудовых прав.

Отдельно Уитфельдт подчеркнул, что в рамках переговорного процесса с ЕС Украина должна постепенно имплементировать весь массив европейского права в сфере социальной политики и занятости, а не только его части. Он также обратил внимание на необходимость формирования институциональной возможности для практического применения соответствующих норм. По его словам, современное трудовое законодательство способствует стабильности рынка труда, развитию формальной занятости и более эффективному трудоустройству, а человеческий капитал является одним из ключевых ресурсов долгосрочного развития страны.

Директор Офиса Международной организации труда в Украине Аида Линдмайер подчеркнула, что реформа трудового законодательства должна рассматриваться как часть более широкого процесса экономического восстановления. Она отметила, что обновление правил рынка труда должно обеспечить баланс между социальной защитой работников и благоприятными условиями для бизнеса, а также предсказуемость и стабильность для всех участников рынка. По ее мнению, ключевую роль в этом процессе играют социальный диалог и доверие.

Глава Офиса Совета Европы в Украине Мачей Янчак обратил внимание, что последние выводы Европейского комитета по социальным правам подтверждают необходимость комплексной реформы рынка труда на основе европейских стандартов. Он подчеркнул, что в рамках поддержки Совета Европы уже ведется работа над проектом Трудового кодекса, однако важно обеспечить его своевременное принятие в Верховной Раде как результат длительного совместного процесса, способствующего послевоенному восстановлению и евроинтеграции Украины.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом увязал реформу трудового законодательства с долгосрочным экономическим развитием Украины. Он подчеркнул, что при формировании экономики будущего важно учитывать потребности рынка труда, эффективно распределять человеческие ресурсы и создавать условия для появления новых рабочих мест. По его словам, ключевыми направлениями являются макроэкономическая стабильность, дерегуляция, развитие инфраструктуры и человеческого капитала, а трудовое законодательство должно обеспечивать надлежащее регулирование этих процессов.

Ранее сообщалось, что украинцам начнут относить к страховому стажу время работы за границей. Согласно постановлению трудовой стаж, приобретенный в странах, с которыми Украина имеет международные соглашения, учитывается в страховой стаж украинцев в соответствии с условиями этих договоров.