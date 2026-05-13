Деловая активность украинского бизнеса снизилась до трехлетнего минимума

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в Украине в апреле снизился до -0,11, что является самым низким значением с марта 2023 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на результаты 48-го ежемесячного опроса промышленных предприятий, проводимого Институтом экономических исследований (ИЭД).

По данным опроса, индекс в последние три месяца держался вблизи нулевого уровня, однако в апреле перешел в отрицательную зону, что указывает на ухудшение оценок бизнес-ситуации. Наиболее отрицательная динамика зафиксирована среди крупных, средних и малых предприятий, в то время как у микробизнеса индекс остался отрицательным и самым низким среди всех групп (-0,29).

В то же время уровень загруженности производственных мощностей существенно не изменился. Около 60% предприятий сообщили, что работают на уровне от 75 до 99% мощности от довоенного уровня.

Показатель перспектив промышленности также снизился с 0,14 до 0,11, прервав предыдущую тенденцию к постепенному росту. Ухудшились и краткосрочные ожидания производства: индекс уменьшился с 0,43 до 0,34 из-за сокращения доли предприятий, планирующих увеличение объемов производства.

Кроме того, зафиксировано сокращение среднего портфеля новых заказов до 2,9 месяца против 3,8 месяца в марте. Возросла доля компаний с маленьким горизонтом планирования, тогда как доля долгосрочных заказов уменьшилась.

На этом фоне ценовые ожидания бизнеса несколько улучшились. Доля компаний, прогнозирующих рост цен на сырье и готовую продукцию, снизилась почти на 10–12 процентных пунктов в трехмесячной перспективе.

В результате апрельские данные ИЭД свидетельствуют об ослаблении деловых ожиданий украинских предприятий на фоне сохранения операционной устойчивости промышленности и высокой неопределенности в среднесрочной перспективе.

Заметим, что к концу прошлого года ИВДА восстановился после нулевого значения в ноябре и вырос до 0,03, вернувшись к уровню октября. Показатель улучшился во всех категориях предприятий, хотя для микробизнеса он продолжает оставаться отрицательным.