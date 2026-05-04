Четвертый год войны экономика завершила без системных сбоев, но с почти рекордным уровнем неопределенности. Об этом мы можем судить на основе ежемесячных опросов промышленных предприятий, проводимых Институтом экономических исследований и политических консультаций с мая 2022 года.

Выводы из наших четырехлетних наблюдений таковы: украинские предприятия успешно адаптировались к текущим вызовам, однако теряют надежду на скорое восстановление. В прошлом году почти половина компаний не могла спланировать свой бизнес на два года вперед, в частности из-за хронической нехватки персонала и значительных рисков безопасности. Итоги 2025-г показывают, что бизнес научился держать удар, но поставил на паузу любые амбициозные планы. В первом квартале 2026-го эти тенденции продолжились.

Хрупкость как новая стойкость

В течение последних более 20 лет ИЭИ проводит регулярные опросы бизнеса. В мае 2022 года мы запустили ежемесячный формат таких опросов для того, чтобы понять, как украинский бизнес реагирует на войну. Таким образом, ответы около 500 промышленных предприятий всех размеров из 21 региона Украины определяют "пульс" украинского бизнеса. В ноябре 2025-го – марте 2026-го данные собирались при поддержке Международного фонда "Відродження".

В прошлом году украинский бизнес держался лучше, чем можно ожидать в условиях четвертого года большой войны. Однако компании становились все более осторожными и даже пессимистическими. Предприниматели уже научились решать текущие проблемы, однако постепенное уменьшение новых заказов и перманентный кадровый голод еще больше сузили их горизонт планирования.

Если в декабре 2024 года опросы, проведенные ИЭИ, фиксировали незначительное улучшение производственных показателей и в то же время положительные и стабильные ожидания на будущее, то уже в декабре 2025-го возобновление бизнеса стало более хрупким (о тенденциях первого квартала 2026-го читайте в конце статьи).

В частности, Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) сократился за год с 0,16 до 0,03, что означает ухудшение баланса между бизнесами, оценивающими ситуацию хуже, чем год назад, и чувствующими улучшение. Приближение индекса к нулевой отметке сигнализирует об исчерпании потенциала восстановительного роста экономики после стремительного спада 2022 года. Доля бизнесов с лучшей деловой активностью, чем год назад, упала с 32,6% до 20,2%, а доля испытавших ухудшение деловой активности выросла с 16,2% до 17,4%. Это еще не стагнация, но четкий признак "заморозки" бизнес-активности.

Нисходящий тренд демонстрировали все сегменты бизнеса: и крупные предприятия, и средние, и малые. Однако заметна четкая тенденция: чем больше размер бизнеса, тем ему легче абсорбировать шоки войны, удерживать персонал через механизмы бронирования и финансировать собственную энергонезависимость. В то же время самая сложная ситуация была в микробизнесе: его ИВДА уже два года ниже нуля.

Еще один важный индикатор экономической активности — это загруженность предприятий по сравнению с показателем "до войны". В прошлом году этот индикатор немного улучшился: произошел переход от ситуативной выживаемости к стабильной операционной рутине. В декабре 2024-го работающих на полную мощность и почти полную мощность было суммарно 53%. В декабре 2025 года их было уже 65%. Доля предприятий, работающих с загрузкой менее 75%, за год сократилась.

Устойчивая неопределенность и слабые ожидания

Бизнесу становится все труднее прогнозировать и планировать будущее, и его горизонт планирования постоянно сужается. За прошлый год неопределенность в перспективе трех месяцев оставалась без существенных изменений, кроме разве что экспортеров, для которых этот показатель ухудшился с 18,9% до 23,7% — именно они первыми испытывают внешние шоки.

Между тем, неопределенность в перспективе следующих полугода ухудшалась. В итоге неопределенность по общеэкономической ситуации за 2025 год выросла с 24,5% до 32,2%, а по финансово-экономической ситуации на предприятии – с 19,1% до 26,6%. Это значит, что предприниматели все больше теряют чувство контроля над ситуацией.

Долгосрочная неопределенность еще хуже: доля предприятий, которым трудно предсказать, что будет с ними через два года, выросла с 36,2 до 48,2%. Высшая неопределенность наблюдалась только в первые два года полномасштабного вторжения. В конце 2025-го это свидетельствовало об исчерпании запаса оптимизма, на котором держалось экономическое восстановление последних лет. Это негативно влияет на ожидания бизнеса, которые также ухудшаются.

Производство: сегодня лучше, чем завтра

В промышленности 2025-й не стал ни годом обвала, ни годом бурного развития — скорее годом медленной адаптации, когда предприятия научились поддерживать текущую деятельность, но не решались на амбициозные планы.

В декабре 2024 года доля предприятий, наблюдавших рост производства, составила 25,2%, а в декабре 2025-го – чуть менее 28%. Впрочем, экспортная динамика улучшилась – с 23,6 до 29%.

Портфель новых заказов в среднем "похудел" практически вдвое: с 6,2 до 3,4 месяца. Самым драматичным было сокращение доли тех предприятий, которые имели заказы более чем на 12 месяцев работы — с 20% до 7%. Самый рискованный сегмент — заказ на срок меньше месяца — увеличился с 17% до 30%.

Это заставляет компании жить от контракта к контракту, и, вероятно, именно уменьшение портфеля заказов стало одной из главных причин, почему бизнесу стало сложнее прогнозировать и планировать будущее.

Занятость: поиски продолжаются

Отсутствие экономического импульса подтверждает ситуация на рынке труда. Доля предприятий, которые планируют нанимать или увольнять работников, остается небольшой, тогда как четыре из пяти компаний вообще не планируют кардинальных кадровых решений.

В то же врем бизнес продолжает жаловаться на сложности с подбором персонала. В декабре 2025-го о проблемах с поиском квалифицированных работников заявляли 55,6% предприятий, и это было максимум с ноября 2024-го.

Неудивительно, что именно "нехватка рабочей силы" сохраняет лидерство в перечне препятствий для бизнеса во время войны. В 2025 году от 57% до 65% компаний относили эту проблему к тройке крупнейших.

Препятствием №2 в 2025-м была "опасность работать", которую выбирали 57% предприятий в конце 2025 года. Более 80% опрошенных в Киевской, Житомирской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях сочли опасными условия существенным препятствием для ведения бизнеса.

Замыкали тройку "перебои с электро-, водо- или теплоснабжением", которые в то же время стали меньшей проблемой: 42% в конце 2025 года. Идентичный показатель имел препятствие "рост цен на сырье, материалы и товары", уровень которого в декабре остался неизменным год к году.

Импульс угасает

А что в этом году?

В I квартале 2026 года индекс возобновления деловой активности упал до нуля и находился у этой отметки несколько месяцев подряд . И это неудивительно, беря во внимание, что ВВП в I квартале, по оперативной оценке ИЭИ, сократился на 0,6%.

Это отразилось на уменьшении загруженности предприятий: суммарная доля компаний, работавших на полную или почти полную мощность, уменьшилась с 65% до 60%. Впрочем, горизонт портфеля новых заказов прекратил сокращаться и даже незначительно вырос: после 3,4 месяца к концу года показатель составил 3,8 в марте.

Неопределенность оставалась высокой, хотя в конце первого квартала несколько снизилась – бизнес стал смотреть в будущее оптимистичнее, возможно, ожидая, что хуже всего позади. Если еще в конце 2025 полугодовая и двухлетняя неопределенности составляли 32,2% и 48,2% соответственно, то уже в марте 2026-го эти индикаторы уменьшились до 20,1% и 44,7%.

Однако ключевые препятствия для бизнес-активности никуда не исчезли. В марте нехватка рабочей силы беспокоит рекордные за всю историю опросов 67% респондентов.

На вторую строчку рейтинга препятствий поднялась инфляционная проблема: в марте, когда мир поразил топливный кризис, уже 45% украинских предприятий жаловались на рост цен на сырье, материалы и товары.

Вместо этого ощущение опасности, несмотря на продолжение российских атак, стало менее ощутимым: препятствие "опасно работать" в марте беспокоило 42% опрошенных против 57% в декабре. Еще заметнее облегчало бизнес от уменьшения перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением: их актуальность снизилась за квартал с 42% до 30%. И это оставляет простор для осторожного оптимизма на все экономические сложности.