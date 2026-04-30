Устойчивая репутация во времена турбулентности: почему социальное влияние и устойчивое развитие является мастхевом для украинских брендов

старший директор, председатель департамента корпоративных коммуникаций, мероприятий и КСО Visa в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа

Сегодня именно репутация определяет, будет ли бренд оставаться в поле внимания украинского потребителя. Аудитория стала более требовательной: деклараций или красивых жестов уже недостаточно, и бизнес оценивают не только по продукту, но и по общественной позиции. Чтобы сохранить доверие компаниям, нужно внимательно отслеживать общественные настроения, быстро реагировать на изменения и демонстрировать системную поддержку Украины и украинцев.

Полномасштабная война кардинально изменила правила взаимодействия между брендами и обществом. Потребители все чаще обращают внимание не только на качество продуктов или сервисов, но и на позицию компании, ее ценности и реальный вклад в поддержку государства.

В новой реальности корпоративная социальная ответственность перестала быть пиар-инструментом или дополнительным конкурентным преимуществом. Сегодня это базовое условие присутствия бренда на рынке.

Несмотря на это, по данным CSR Ukraine, только около 52% украинских компаний имеют четкую стратегию корпоративной социальной ответственности. Следовательно, для большого числа отечественного бизнеса это критическое направление еще только формируется. В то же время времени на размышления все меньше: сегодня общественная позиция компании фактически становится частью ее бизнес-модели.

Правильно построить эту стратегию поможет понимание ключевых трендов социальной ответственности, формирующих коммуникационный и репутационный ландшафт в 2026 году.

Эмпатия как базовая компетенция

Более четырех лет войны оказывают существенное влияние на эмоциональное состояние общества, и для бизнеса это создает двойной вызов.

С одной стороны, компании должны поддерживать сотрудников, помогая им справиться с хроническим стрессом, выгоранием и работой в условиях постоянных рисков: от воздушных тревог и обстрелов до блекаутов. С другой — аудитория стала более чувствительной к коммуникации брендов. Любое слово, визуальный образ или партнерство с инфлюэнсером может вызвать негативный резонанс, если аудитория почувствует фальшь или неуместность. В таких условиях даже небольшая ошибка способна быстро перерасти в репутационный кризис.

Данные исследования Kantar подтверждают эти изменения: 27% украинских потребителей ожидают от брендов эмпатии способности понимать реальные обстоятельства жизни людей. Еще 25% стремятся к честности и открытости в коммуникациях, а 18% считают, что компании должны собственным примером изменять мир, создавая новые смыслы и внедряя инновационные решения.

Так что компании должны адаптироваться и пересматривать подходы к коммуникациям: внимательнее работать с тональностью сообщений, отказываться от лишнего пафоса и искать баланс между бизнес-целями и общественной ответственностью. Именно бренды, резонирующие с реальным опытом украинцев, способны завоевать внимание аудитории гораздо эффективнее, чем самые яркие рекламные кампании.

Репутация и этика – главный капитал

С ростом публичной чувствительности резко возрастает и роль репутации. Она превращается в один из самых ценных нематериальных активов бренда.

Фактически речь идет об институте доверия, который нужно постоянно поддерживать и защищать. Компаниям приходится работать в новой парадигме, где продажа продукта неотделима от демонстрации ценностей, а социальная составляющая все больше интегрируется в бизнес-стратегию.

В то же время растет давление по четкой позиции компаний. Нейтральность больше не воспринимается как осторожность, напротив, ее часто трактуют как безразличие или нежелание брать ответственность. Именно поэтому бренды, демонстрирующие последовательность, прозрачность и ответственность, получают более сильный кредит доверия. Те же компании, которые остаются в стороне от общественных процессов, рискуют потерять связь с аудиторией.

От разовых жестов к системным решениям

Еще несколько лет то, что компания помогает Украине во время войны, могло быть конкурентным преимуществом. Сегодня это минимальный стандарт и требуемое условие присутствия на рынке.

В прошлом году исследование Deloitte демонстрирует, насколько четко общество формулирует эти ожидания. По данным опроса, 62% украинцев не покупают продукты компаний, которые продолжают работать на рынке страны-агрессора, а для 55% важно, чтобы бизнес помогал украинской армии, более 28% респондентов даже готовы платить за товары таких брендов более высокую цену.

При этом меняется и характер социальных инициатив. Бизнес постепенно переходит от разовых благотворительных акций к обширным программам по поддержке ветеранов, развитию инклюзивной инфраструктуры или реинтеграции военных в гражданскую жизнь.

Примером такого подхода является социальная франшиза мобильных реабилитационных модулей для ветеранов и пострадавших от войны гражданских благотворительного фонда "Майнди", реализуемых при поддержке Visa. Открыто уже десять таких пространств в небольших украинских общинах, которые делают услуги физической и психологической реабилитации более доступными в каждом уголке страны. Такие долгосрочные инициативы демонстрируют, как социальная ответственность бизнеса меняется, становясь менее громкой, но значительно более глубокой по содержанию. Именно эта модель наиболее отвечает сегодняшним ожиданиям украинского общества.

Культурный код как новый язык брендов

Еще один важный тренд – это изменение подхода к тому, как бренды работают с темой патриотизма. Сегодня брендам уже недостаточно говорить на языке внешних символов. Аудитория ждет не декларации, а содержания, то есть внимательной и уместной работы с украинским культурным кодом.

Социология подтверждает эту тенденцию. По данным опроса КМИС, 80% украинцев имеют достаточно или очень высокий интерес к национальной истории. Параллельно растет и потребление украинского контента: за 2025 год 44% граждан стали больше слушать украинскую музыку, 26% – смотреть украиноязычные видео на YouTube, а 14% – читать украинских авторов.

Реагируя на этот запрос, бренды обращаются к истории, литературе, локальным традициям, переосмысливают этническое наследие и адаптируют его к современному контексту. Например, интерактивная инсталляция "Мир глазами Шевченко", работавшая в августе 2025 года, объединила классическое наследие Тараса Шевченко с современными технологиями. Она дала возможность посетителям буквально взглянуть на мир глазами Кобзаря, виртуально переносившись в памятники поэту, установленным в разных странах мира.

Другим примером послужила выставка Ukraine WOW, открывшаяся на Центральном железнодорожном вокзале Киева осенью 2025 года. Проект рассказывает о непрерывности украинской истории от старопечатных изданий XVII–XVIII веков до современных достижений независимой Украины.

Такие инициативы показывают, что работа с национальным наследием может стать важной частью коммуникационной стратегии бренда и усилить его присутствие в украинском культурном пространстве.

Как бизнесу действовать в новых реалиях

Современная украинская реальность формирует новые правила игры для брендов. Игнорировать их значит утратить лояльность аудитории.

Чтобы построить устойчивую репутацию во времена турбулентности, бизнесу следует сосредоточиться на нескольких принципах:

1. Интегрируйте социальную ответственность в бизнес-стратегию.

Социальное влияние должно являться не отдельной активностью, а частью модели развития компании.

2. Глубоко работайте с контекстом.

Понимание общественных настроений, эмоциональных триггеров аудитории и медиаландшафта становится ключевой компетенцией коммуникационных команд.

3. Выбирайте системность вместо ситуативности.

Долгосрочные программы оказывают гораздо больший эффект, чем разовые благотворительные акции.

4. Инвестируйте в культурный код и смысл.

Поддержка культуры, истории и идентичности формирует более глубокую связь с аудиторией.

В 2026 году репутация становится одним из главных достояний бренда. И именно социальная ответственность все больше определяет, останется ли компания частью украинского рынка и общества.