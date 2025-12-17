Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці стали менше читати новини, але більше слухають українську музику та дивляться YouTube

Українці стали менше читати новин
Українці стали менше читати новини / Depositphotos

У 2025 році українці стали менше споживати новини, водночас зросло споживання україномовного контенту, свідчать результати опитування Rakuten Viber.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на опитування Viber.

За даними дослідження, у якому взяли участь понад 36 тисяч респондентів, 22% українців читали новини рідше, а 11% взагалі перестали стежити за ними.

Половина опитаних (54%) зазначила, що їхня активність у споживанні новин залишилася на рівні минулого року, а 13% почали стежити за новинами більше.

Серед тих, хто зменшив увагу до новин, 31% свідомо уникали повідомлень про війну, а 15% – новин про шоубізнес та плітки. Менше уваги приділяли світовій політиці (6%) та корупційним скандалам (4%), тоді як 36% респондентів не фільтрували конкретні теми.

Паралельно українці активніше стали споживати контент українською мовою. Так, 44% слухали більше української музики, 26% дивилися більше україномовного YouTube, 14% читали українських авторів, а 5% – слухали подкасти українською. Лише 3% респондентів заявили, що взагалі не споживають український контент.

Опитування показує тенденцію до свідомого фільтрування важких або небажаних новин та водночас росту інтересу до українського культурного контенту. Ключова вікова група респондентів – 34-45 років, понад половину складають люди до 45 років.

Додамо, YouTube оголосив, що з 2021 року виплатив понад 100 мільярдів доларів творцям, артистам та медіакомпаніям. Це стало черговою віхою для платформи, яка у квітні відсвяткувала своє 20-річчя.

Автор:
Тетяна Гойденко
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Івент