Українці стали менше читати новини, але більше слухають українську музику та дивляться YouTube

У 2025 році українці стали менше споживати новини, водночас зросло споживання україномовного контенту, свідчать результати опитування Rakuten Viber.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на опитування Viber.

За даними дослідження, у якому взяли участь понад 36 тисяч респондентів, 22% українців читали новини рідше, а 11% взагалі перестали стежити за ними.

Половина опитаних (54%) зазначила, що їхня активність у споживанні новин залишилася на рівні минулого року, а 13% почали стежити за новинами більше.

Серед тих, хто зменшив увагу до новин, 31% свідомо уникали повідомлень про війну, а 15% – новин про шоубізнес та плітки. Менше уваги приділяли світовій політиці (6%) та корупційним скандалам (4%), тоді як 36% респондентів не фільтрували конкретні теми.

Паралельно українці активніше стали споживати контент українською мовою. Так, 44% слухали більше української музики, 26% дивилися більше україномовного YouTube, 14% читали українських авторів, а 5% – слухали подкасти українською. Лише 3% респондентів заявили, що взагалі не споживають український контент.

Опитування показує тенденцію до свідомого фільтрування важких або небажаних новин та водночас росту інтересу до українського культурного контенту. Ключова вікова група респондентів – 34-45 років, понад половину складають люди до 45 років.

