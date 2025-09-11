Viber запускає маркетплейс: українці зможуть знаходити салони краси, кафе та магазини поруч

Rakuten Viber запускає маркетплейс, де українці зможуть знаходити місцеві бізнеси та спілкуватися з ними просто у додатку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber.

Як це працює

Зазначається, що у вкладці “Маркетплейс” в мобільній версії Viber користувачі зможуть знаходити та зв'язуватися з місцевими бізнесами. Українці зможуть знаходити салони краси, медичні послуги, ресторани, магазини та багато інших послуг і бізнесів у своїй місцевості.

Маркетплейс зʼявиться на місці вкладки “Корисне” у мобільному застосунку. Користувачі зможуть шукати локальні бізнеси за назвою конкретного продавця, категорією або через перегляд рекомендованих пропозицій.

В маркетплейсі можна переглядати профілі компаній, каталоги товарів чи послуг і спілкуватися з представниками бізнесу, не розкриваючи свій номер телефону.

Відкриваючи вкладку “Маркетплейс”, користувачі зможуть надати доступ до своєї геолокації, щоби побачити найближчі компанії. Якщо людина не захоче ділитися геолокацією, відображатиметься добірка бізнесів на основі загальної інформації про місцезнаходження. Результати автоматично оновлюються, коли користувачі переміщуються Україною.

Підтримка бізнесу

Багато малих бізнесів зазначають, що їм важко привернути до себе увагу онлайн (56%) та знайти нових клієнтів (60%). Маркетплейс допоможе в цьому, полегшить пошук і підтримку місцевих компаній, які небайдужі користувачам.

Сервіс поступово стане доступним всім користувачам протягом наступних тижнів у мобільній версії Viber, за кнопкою внизу екрана. Нові компанії зможуть долучитись до маркетплейсу через безплатні бізнес-профілі у Viber. У маркетплейсі зʼявлятимуться нові функції та інструменти для бізнесів, що допоможуть їм бути краще представленими чи видимими.

Додамо, Rakuten Viber запустив два нові інтерактивні інструменти для бізнесів: карусель та список у бізнес-повідомленнях. Ці оновлення допоможуть брендам зробити спілкування з клієнтами більш зручним і автоматизованим.